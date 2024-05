Moartea președintelui Ebrahim Raisi naște suspiciuni. Scenariile care se învârt în jurul tragediei din Iran

Elicopterul în care se afla Raisi s-a prăbușit, duminică seara, în nord-vestul Iranului. El era era atât președintele Iranului, cât și un candidat care se lupta pentru a-i succeda liderului suprem Ali Khamenei, actualul conducător al țării.

„Ambele poziții politice implicau un nivel de risc ridicat, aproximativ comparabil cu cel al călătoriilor cu avionul în Iran - unde siguranța aviației, compromisă de decenii de sancțiuni și de o întreținere inegală, a provocat moartea a aproape la fel de mulți oficiali iranieni de rang înalt ca și războiul său din umbră cu Israelul, care, de asemenea, a planat asupra dispariției raportate a lui Raisi”, notează revista TIME.

Alături de Raisi, în elicopter se mai aflau ministrul de Externe Hossein Amirabdollahian, guvernatorul provinciei iraniene Azerbaidjanul de Est și alte persoane. Toți decedați.

Totuși, decesul său lasă loc de interpretări. Focurile de artificii care au izbucnit duminică seara deasupra Teheranului celebrau oare ajunul sărbătorii care marchează nașterea lui Reza, cunoscut ca al 8-lea Imam sau moartea lui Raisi, un președinte contestat chiar și în Iran?, se mai întreabă jurnaliștii publicației.

TIME notează că suspiciunile sunt numeroase.

„Prăbușirea a avut loc la două luni după ce Iranul a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Israelului, ca represalii la un atac aerian israelian care a ucis doi generali iranieni de rang înalt în Siria la 1 aprilie. Răspunsul inițial al Israelului la acest atac direct fără precedent asupra teritoriului său a fost atât de discret încât a fost calificat drept simbolic: a vizat o baterie antiaeriană care păzea o instalație nucleară”, mai scrie sursa citată.

Bizar ar fi faptul că elicopterul lui Raisi s-a prăbușit foarte într-o pădure muntoasă de lângă granița cu Azerbaidjan, un vecin mai puțin prieteon al Iranului, dat fiind faptul că se află în strânsă legătură cu Israelul și are un istoric de cooperare cu Mossad.

Dar chiar și vremea din zona cu pricina a fost una suspectă. Statul iranian a raportat că eforturile de localizare a locului prăbușirii au fost îngreunate de ceață, vânt și ploaie puternică și a publicat imagini cu echipele de salvare care se grăbesc să treacă prin ceața care le învăluie.

Video from the Iranian Red Crescent society shows a rescue team searching an area covered in heavy fog in Iran’s East Azerbaijan province, following reports that a helicopter carrying Iran’s President Ebrahim Raisi suffered a “hard landing” Sunday. https://t.co/iMxYTN0Ux6 pic.twitter.com/LQRaKnsJ8M