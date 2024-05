„Nu în numele meu!”: Prim-ministrul extremist olandez Geert Wilders critică UE că a trimis „condoleanțe sincere” Iranului

Condoleanțele au atras mustrări instantanee din partea lui Geert Wilders, liderul viitorului partid de guvernământ al Țărilor de Jos, scrie The Times of Israel.

Într-o postare X, președintele Consiliului European Charles Michel scrie:

„UE își exprimă sincerele condoleanțe pentru moartea președintelui Raisi și a ministrului de externe Abdollahian, precum și a altor membri ai delegației și echipajului lor într-un accident de elicopter. Gândurile noastre se îndreaptă către familii”

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.