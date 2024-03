Momentul în care mai multe telecabine sunt suflate de vânt într-o stațiune de schi din Italia. Cinci oameni au rămas blocați

Un turist a filmat momentul și a publicat imaginile pe rețelele sociale. În video se observă cum vântul puternic, ce suflă cu 100 de km/h, plimbă într-o parte și în alta telecabinele și mai mulți oameni privesc îngroziți și neputincioși, scrie The Sun.

„Zece telecabine deteriorate și scoase din funcțiune. Persoana filmată de pe scaun a fost transportată cu elicopterul la spital”, este mesajul persoanei care a publicat imaginile în mediul online.

Cel puțin cinci persoane au rămas blocate în telecabine și, din fericire, nimeni nu a suferit răni majore, potrivit autorităților.

This lift in Cervinia (Cretaz) closed just before we got on! Scary! Few people are stuck on lifts and some clearly damaged by huge gusts! #Cervinia @CerviniaValt @Cervinia_ski @BBCNewsPR @BBCNews pic.twitter.com/lKBy1tOsTV