Momentul în care localnicii din Maroc sunt surprinși, pe străzi, de cutremur. „Mi-am pierdut cele două fiice” | VIDEO

Potrivit Ministerului nostru de Externe, nu există români printre persoanele afectate de seism, până în acest moment.

Momentul în care, pe o stradă din Marrakesh, localnicii sunt surprinși de seism, a fost filmat. Întâi aud vuietul clădirilor afectate de unda de șoc și, cuprinși de panică, încearcă să fugă. După câteva secunde, pornesc trepidațiile și clădirile încep să cadă în jurul lor.

Imaginile filmate din drone, în mai multe localități devastate, arată clădiri făcute una cu pământul, mormane de ruine și supraviețuitori, care și-au văzut gospodăriile distruse în doar câteva secunde.

Adam Parsons, corespondent SKY News: „Clădirea din spatele meu a fost o cafenea până vineri seara. După cum puteți vedea, s-a prăbușit complet. Vreau să vă mai arăt un lucru: vedeți acele plăci din beton, nu ne putem apropia prea mult, dar puteți vedea cum arată fostele etajele, acele plăci roz de beton de acolo, care sunt unele peste altele. Acelea erau etajele clădirii, între ele era o distanță de trei metri, iar acum sunt unele peste altele”.

Pentru salvarea celor prinși sub dărâmături se fac eforturi supraomenești, dar șansele de a găsi supraviețuitori sunt mici.

Localnic: „Vreo 31 de oameni au murit aici. Ieri am făcut tot posibilul să ajutăm și să-i salvăm, am făcut tot ce am putut, dar nu am putut face nimic pentru mulți dintre ei, au rămas sub ruine”.

Supraviețuitorii, mulți dintre ei copii rămași orfani, așteaptă acum sprijin de la cei din jur.

Femeie: „O voi adopta eu (pe fetiță), voi fi mamă pentru nepoata mea, pentru că toată familia ei a murit”.

Pe de altă parte, mii de persoane care locuiesc sau aflați în vizită în Marrakesh, au făcut cozi la centrele de transfuzii pentru a dona sânge, în speranța că îi vor putea ajuta pe răniți.

Centrul istoric al orașului Marrakesh, unde se află nenumărate vestigii străvechi, incluse în patrimonul UNESCO, a suferit pagube considerabile.

Sam Kiley, corespondent CNN: „Locuitorii din Medina, centrul istoric vechi al orașului Marrakesh, continuă să vină pentru a vedea ce s-a întâmplat cu propriul lor oraș și foarte des sunt întâmpinați de un astfel de peisaj: clădiri care s-au prăbușit în stradă”.

Cele mai mari probleme sunt la sud-est de Marrachesh, în satele din Munţii Atlas, acolo unde a fost epicentrul seismului. Mișcarea telurică a transformat în ruine zeci de localități. Bucăți de stâncă s-au desprins de pe versanți și au blocat numeroase drumuri, ceea ce îngreunează accesul salvatorilor. Momentan, doar armata a reușit să ajungă la o parte dintre oamenii blocați acolo.

Localnic: „Mi-am pierdut cele două fiice. Dumnezeu să le odihnească în pace!”.

Localnic: „Am fugit din zona afectată pentru că am simțit că viețile noastre sunt încă în pericol. Ne-am lăsat toate bunurile în casă”.

De teama replicilor, foarte mulți oameni stau în tabere improvizate, pe stradă, dar au nevoie disperată de ajutoare umanitare.

Helen Gallagher, localnic: „Nu ne-am imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla așa ceva aici, e de-a dreptul înspăimântător. Încercăm să supraviețuim și să-i ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie de asta și probabil că o să analizăm după aceea ce s-a întâmplat”.

Mai multe țări, între care Spania, Italia, Cehia și Statele Unite, au trimis ajutoare și echipe de salvare. Chiar şi Algeria vecină, cu relaţii încordate cu Marocul, şi-a deschis spaţiul aerian, după doi ani, pentru zborurile care transportă răniţi sau ajutoare umanitare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-09-2023 08:25