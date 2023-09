Turiștii români, martori la scenele de groază din Maroc: „Vedeam oamenii cum ies din case, strigă, plâng. Groaznic”

Marrakesh este aproape de epicentru. Partea veche a orașului, una dintre cele mai populare destinații turistice din Africa, a fost crunt lovită.

Cutremurul care a lovit vestul Marocului a lăsat în urmă distrugeri uriașe.

În zonele afectate, localnicii și salvatorii au depus eforturi disperate pentru a-i scoate în viață pe cei prinși sub ruinele clădirilor prăbușite. În satele izolate din munții Atlas, unii oameni au postat mesaje pe rețelele sociale, în care cereau urgent ajutorul autorităților.

Ayoub Toudite, localnic în Moulay Brahim: „Casele s-au prăbușit peste oameni. Populația suferă aici foarte mult. Avem mare nevoie de ambulanțe. Vă rugăm, trimiteți ambulanțe în Moulay Brahim!”.

Cei care au simțit cutremurul pe pielea lor, nu vor uita prea curând momentele de spaimă prin care au trecut.

Hassan Bouna, producător în domeniul electronicii: „Am părăsit casa imediat și am ieșit în stradă, unde era toată lumea. Oamenii au dormit toată noaptea în curți și pe străzi”.

În Douar Tagadirt, un sat de lângă Marrakech, localnicii i-au înmormântat deja pe cei care și-au pierdut viața în cutremur.

Rokaya, localnic din Douar Tagadirte Tidili: „Când a început cutremurul, nici nu știam ce se întâmplă. Luam masa când s-a întrerupt curentul și habar nu aveam ce se întâmplă. Copiii noștri, familia noastră nu mai știa dacă sunt vii sau au murit. Sperăm să primim ajutoare de la oameni, Dumnezeu să îi răsplătească!”.

Abderrahim, localnic din Douar Tagadirte Tidili: „Da, căutam prin ruine și un alt locatar a venit să ne ajute. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat. O întreagă familie cu șase membri a murit în timpul cutremurului. Toată lumea se teme, șase oameni morți”.

Epicentrul seismului cu magnitudinea 6,8 a fost în Munții Atlas, la o adâncime de 19 kilometri, iar orașul Marakesh se află la 71 de kilometri depărtare.

Mulți turiști români au simțit pe viu cutremurul.

Turist român: „Clădirea întreagă (unde erau cazați turiștii) s-a zguduit, am crezut că se vă prăbuși”.

Turist român: „Din instinct de supraviețuire, am părăsit rapid locul. Am coborât scările. Auzeam strigăte, plânsete... Am ieșit cât am putut de repede în afara clădirii. Am văzut oameni în pijamale, alții desculți... Oameni panicați, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități...”

Turist român: „Eram cu prietenul meu, nu știam cu adevărat ce se întâmplă, dar, în două secunde, totul se prăbușea în fața noastră, chiar acolo... Am început să fugim, să fugim, să fugim... Vedeam oamenii cum ies din case, strigă, plâng. Groaznic”.

Turist român: „La intrarea în camera de hotel, soția mea a strigat „Dragule, e un incendiu". Dar era un fel de fum, praf care intra prin aerul condiționat, venea de peste tot. Cutremurul a durat câteva secunde, se auzea ca o avalanșă”.

Mai multe clădiri s-au surpat. Victimele au rămas prinse între dărâmături, iar mormane de moloz și bucăți de zidărie au căzut peste mașini și pe străzi.

Localnic: „A fost foarte, foarte puternic. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Cele mai mari distrugeri sunt în orașul vechi, Medina. S-a prăbușit vârful minaretului în piața centrală. Acolo am văzut multe case vechi care au căzut”.

Este Marrakech-ul istoric, inclus în patrimoniul Unesco, care atrage mereu numeroși turiști. Unele case de acolo sunt vechi de 900 de ani. Și părți din faimoasele ziduri roșii, medievale, care înconjoară orașul vechi au fost afectate de seism.

Spitalele au fost copleșite de numărul foarte mare de răniți, iar autoritățile au făcut apeluri pentru donare de sânge. Seismul a afectat o treime din teritoriul țării. Numeroase victime sunt în satele de munte, greu accesibile.

Un grup de oameni încearcă să mute un bolovan care blochează drumul, pentru a face loc unui convoi de la Crucea Roșie, pornit spre una dintre localitățile montane, afectate de cutremur.

Liderii lumii, și înalți demnitari din diferite țări, au transmis condoleanțe, dar și oferte de ajutor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-09-2023 08:26