Cutremur puternic în Maroc. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite | FOTO & VIDEO

Epicentrul seismului, care s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o adâncime de 18,5 km, conform US Geological Survey (USGS). Cutremurul a avut loc la ora locală 23:11 (22:11 GMT).

Cel puţin 296 de persoane au fost ucise, iar alte 153 au fost rănite, a informat televiziunea de stat Al-Aoula din Maroc, citată de CNN.

Datele au fost furnizate de Ministerul de Interne Un oficial local a aprecizat că această evaluare este una preliminară, întrucât numeroase victime sunt în zona montană, unde este greu de ajuns.

Forţele armate regale marocane au avertizat că urmează replici.

„Vă reamintim că trebuie să fiţi precauţi şi să luaţi măsuri de siguranţă din cauza riscului de replici”, a scris armata pe X, cunoscută anterior ca Twitter.

USGS a declarat că seismul de vineri seara a fost neobişnuit de puternic pentru regiune.

„Cutremurele de această magnitudine în regiune sunt neobişnuite, dar nu neaşteptate. Din 1900, nu au mai avut loc cutremure M6 (magnitude 6)”, a precizat USGS.

Organismul american a prezis că „sunt posibile pagube semnificative”, menţionând că mulţi oameni din zonă locuiesc în imobile care sunt „foarte vulnerabile la cutremure”.

Televiziunea de stat Al-Aoula a arătat sâmbătă că mai multe clădiri s-au prăbuşit în apropierea epicentrului şi a raportat că mii de oameni şi-au părăsit casele după ce Institutul Naţional de Geofizică din ţară a avertizat despre replici.

#PHOTOS : « Les gens étaient tous sous le choc et paniqués. Les enfants pleuraient et les parents étaient désemparés » : Des centaines de personnes sont mortes à #Marrakech, #Ouarzazate, #Chichaoua et #Taroudant lors du #séisme au #Maroc https://t.co/lajtnF3k22 pic.twitter.com/ly5U7iCYrL