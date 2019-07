Moment viral la Wimbledon. Băiat surprins citind o carte în timpul meciului. VIDEO

În timp ce 15.000 de persoane priveau, cu sufletul la gură, meciul din semifinală, băiatul pare complet capturat de romanul pe care îl citește, scrie Indian Express.

Imaginile cu băiatul au fost transmise în direct la televizor și, la scurt timp, pe Internet au început să apară diverse reacții cu privire la gestul acestuia.

„Nu pot să cred că cei care comentează meciul l-au criticat pe băiat pentru că citește în timpul meciului. Măcar nu stătea pe iPad. Bravo lui că în zilele noastre încă alege cărțile”, a scris cineva pe Twitter.

„Când își place tenisul, dar ai un examen a doua zi”, a comentat o altă persoană.

„Se spune că cititorii devin lideri, dar biletele costă chiar și 10.000 de dolari, iar copilul ăsta preferă să citească?!”, a reacționat un alt internaut.

„Oare ce citește? Nici măcar nu își pierde concentrarea când Nadal și Federer joacă. Probabil e cea mai interesantă carte de pe planetă.”

„Băiatul ăsta ar trebui dat afară și să interzică pe viață să mai participe la vreun meci la Wimbledon”, a reacționat o altă persoană.

2 of if not the greatest players ever and the kid is reading a damn book smh #FedererNadal #Wimbledon pic.twitter.com/0FFosabdFl