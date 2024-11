Moldovenii din diaspora, decisivi în alegerile din R. Moldova. 83% dintre ei au votat cu Maia Sandu: „Toți vrem acasă”

„Libertatea, adevărul și dreptatea au învins”, a spus Maia Sandu în discursul victoriei.

Președintele în funcție a obținut un scor de peste 55%, iar între cei doi candidați există o diferență de aproape 170.000 de voturi. La fel ca la alegerile de acum 4 ani, voturile din diaspora au făcut diferența.

Peste 83% dintre moldovenii de peste hotare au votat pentru candidata Partidului Acțiune și Solidaritate.

Aproape de miezul nopții, la sediul de campanie au răsunat aplauzele, după ce voturile obținute de Maia Sandu au trecut de 50%. La fel ca în primul tur, diaspora a făcut diferența.

Maia Sandu, președintele României: „Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la vot din toate localitățile din țară. Vreau să le mulțumesc și tinerilor, care au stabilit un record de participare la vot. Le mulțumesc cetățenilor noștri din afara țării care au dat dovadă de o mobilizare excepțională”.

Contracandidatul său, socialistul pro-rus Alexandr Stoianoglo, a avut un mesaj împăciuitor și a cerut să "se pună capăt urii și dezbinării".

Lupta dintre cele două tabere, cu ideologii total opuse, i-a ținut cu inima strânsă pe alegători.

Peste 1,7 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au ieșit să voteze.

În România au fost deschise 16 secții de votare. Ca să se evite aglomerația de la primul tur, a fost suplimentat numărul cabine.

Svetlana Matvievici, membru al comisei electorale numărul 2 din București: „Până la prânz am avut aproape dublu cât am avut în primul tur. Oamenii au venit atât de mulți pentru că în primul tur au înghețat și au așteptat câte trei ore și ei de acasă s-au mobilizat să vină de dimineață am avut și două cabine în plus, dar și doar un buletin de vot, pentru că în primul tur am avut și referendum. Au votat cu peste 20% mai mult față de primul tur”.

În București, unii au apucat să voteze cu un minut înainte să se închidă urnele.

Mulți speră ca țara lor natală să devină un loc în care să poată trăi așa cum își doresc.

Votant: „Acasă aș spera să meargă lucrurile cum trebuie și să avem speranță să ne întoarcem! Noi vrem cu siguranță să ne întoarcem, toți vrem să ne întoarcem acasă!”

„Direcția spre Europa este singura direcție corectă, absolut singura. Sperăm să intrăm în UE”, a spus un bărbat.

Peste 310.000 de moldoveni au votat în diaspora, semnificativ mai mulți față de cei aproape 240.000 care au ieșit la vot în primul tur.

