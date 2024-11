Rezultatele alegerilor din Moldova 2024. Maia Sandu, singurul politician de peste Prut votat de două ori la conducerea țării

Maia Sandu prin victoria de duminică în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale intră în istorie şi devine primul politician de peste Prut căruia moldovenii îi încredinţează, prin vot direct, două mandate succesive de preşedinte.

Fostul preşedinte comunist Vladimir Voronin, care a stat mai bine de opt ani la conducerea ţării, a fost ales de Parlament, înainte ca Moldova să revină în 2016 la sistemul alegerii preşedintelui prin sufragiu universal direct, aşa cum se făcea în primii ani după proclamarea independenţei.

Maia Sandu a candidat prima oară la preşedinţie în 2016, când a fost învinsă de socialistul prorus Igor Dodon la patru procente diferenţă, apoi şi-a luat revanşa în 2020, graţie diasporei, cea care şi acum, în 2024, i-a adus victoria.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, realeasă, duminică seară, pentru un al doilea mandat, potrivit rezultatelor preliminare aproape definitive, a ieşit la declaraţii după miezul nopţii pentru a le mulţumi alegătorilor şi pentru a transmite un mesaj de unitate spunând că ei au salvat Moldova şi au dat o lecţie de democraţie. Totodată, ea a dat asigurări că a auzit vocea tuturor, şi a celor care nu au votat-o şi deloc întâmplător, a făcut declaraţia şi în limba rusă, vizibil emoţionată şi răguşită.

„Moldova, eşti o învingătoare! Azi, dragi moldoveni, aţi oferit o lecţie de democraţie, demnă de a fi scrisă în manualele de istorie. Azi, voi aţi salvat Moldova”, şi-a început Maia Sandu discursul. „În alegerea noastră pentru un viitor demn nu a pierdut nimeni”, a subliniat şefa statului.

„Libertatea, adevărul şi dreptatea au învins. Moldova a reuşit să-şi arate voinţa şi puterea prin votul fiecăruia dintre noi. Am dovedit că uniţi reuşim să învingem pe cei care voiau să ne îngenuncheze”, a adăugat Maia Sandu, făcând trimitere la tenativele de interferenţă, influenţare şi cumpărare de voturi pe care le-a acuzat anterior venind dinspre Moscova.

La scurt după victoria în turul doi al alegerilor prezidențiale, lideri internaționali i-ai transmis felicitări și mesaje de susținere Maiei Sandu. Printre aceștia și preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultat, în pofida ingerinţelor ruse, relatează AFP.

Emmanuel Macron a felicitat-o pe Maia Sandu pentru „realegerea sa la conducerea Republicii Moldova”, salutând faptul că „democraţia” a „triumfat în faţa tuturor ingerinţelor şi manevrelor”. Preşedintele francez a precizat că „Franţa va continua să fie alături de Republica Moldova în parcursul său european”.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Maia Sandu şi s-a declarat fericită să continue să lucreze cu ea pentru un „viitor european” al ţării.

„Este nevoie de un tip rar de forţă pentru a depăşi provocările cu care v-aţi confruntat în aceste alegeri. Sunt fericită să continui să lucrez cu dumneavoastă pentru un viitor european pentru Moldova şi poporul său”, a scris ea pe X.

