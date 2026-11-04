A fost furtună puternică și pe mare, unde un remorcher turcesc s-a izbit de nava pe care o tracta. 7 marinari au fost în pericol de moarte.

Vântul a suflat cu forța 7 pe scara Beaufort, valurile au avut 4 metri, iar vizibilitatea a fost sub 3 mile marine, adică 5 km.

Cu 7 marinari turci la bord, remorcherul s-a ciocnit chiar de nava pe care o tracta și a fost cât pe ce să se scufunde. S-a întâmplat aproape de Neptun, așa că autoritățile române au primit semnalul Mayday în jurul orei 4. Misiunea de salvare a fost însă îngreunată de vremea rea. 3 dintre marinari au fost recuperați de un remorcher olandez, care se afla în apropiere și a ajuns rapid la ei. Alți patru au refuzat evacuarea.

Adrian Mihălcioiu, reprezentant ITF România: „Probabil a prins o parâmă la elice, ceea ce înseamnă că a distrus sistemul de guvernare, făcând anumite manevre și intrând în coliziune cu nava remorcată.”

Urmările ciclonului

Ciclonul Agneta, care a afectat teritoriul țării noastre în ultimele zile, lasă în urmă stricăciuni vizibile.

Plajele au fost afectate după ce s-au acumulat până la 173 de litri de apă pe metru pătrat în zona Mangalia și 100 în Constanța. Probleme sunt în Năvodari, Vama Veche și Eforie.

Stelian Hagi, director, Direcția Bazinală Apele Române Dobrogea: „Rețelele de conducte pentru preluarea apei pluviale fiind depășite, un volum însemnat din precipitații au creat ravene pe plajă, semnificative.”

În Craiova, solul îmbibat de apă nu a mai putut susține greutatea a doi copaci care au căzut peste 7 autoturisme parcate. Acest șofer are ambele mașini avariate.

Unii proprietari nu au asigurări Casco, așa că vor acoperi pagubele din banii lor. Oamenii din zonă spun că au cerut în repetate rânduri ca arborii să fie toaletați sau înlăturați, dar...

Daniela Ochea, purtător de cuvânt Eco Urbis Craiova: „Au fost mașini parcate și nu am putut interveni.”

Potrivit meteorologilor, se opresc ploile, dar se face frig.