Mister total după ce o turistă a fost înghițită de o groapă uriașă, pe trotuar, și e de negăsit de 7 zile. Ipoteză năucitoare

Vijaya Lakshmi Gali, o femeie indiană în vârstă de 48 de ani, a fost dată dispărută săptămâna trecută, pe 23 august, scrie Daily Mail.

Autoritățile au început atunci operațiuni ample pentru salvarea ei, însă după șapte zile de căutări, aceasta încă nu a fost găsită. Autoritățile au găsit doar pantofii femeii.

???????? | BREAKING: CCTV footage shows the moment a woman fell into a sinkhole in front of Malayan Mansion, Jalan Masjid India, near Kuala Lumpur, Malaysia. Over 72 hours have passed, and the search and rescue operation for Vijayaletchumy, 48, an Indian national who fell into an… pic.twitter.com/TorVSwyBvE