Ministru iranian: Un atac american sau saudit asupra noastră ar declanşa un război total

„Voi face o declaraţie foarte gravă: noi nu vrem un război, noi nu vrem să ne angajăm într-o confruntare militară, dar nu ne vom clinti în apărarea ţării noastre”, a declarat Mohamad Javad Zarif la CNN, potrivit News.ro.

Întrebat care ar fi consecinţele unui atac american sau saudit asupra Iranului, şeful diplomaţiei iraniene a răspuns: „un război total”.

.@npwcnn: What would be the consequence of an American or Saudi military strike on Iran now?

Iran Foreign Minister Javad Zarif: An all-out war.

Citește și Americanii au dovada că Iranul s-ar afla în spatele atacului cu drone din Arabia Saudită

More: https://t.co/iWLRzJdeUn pic.twitter.com/4UXvexYJrE