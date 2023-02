Min. Apărării al Marii Britanii: Rusia înregistrează cele mai numeroase victime de la prima săptămână de invazie în Ucraina

Potrivit datelor aferente ultimelor două săptămâni, Rusia a consemnat probabil cea mai mare rată de victime de la prima săptămână a invaziei din Ucraina, scrie The Guardian, citată de News.ro.

Actualizarea, postată de minister pe Twitter, continuă: „Statul Major ucrainean publică zilnic statistici privind victimele ruseşti. Deşi Defense Intelligence nu poate verifica metodologia Ucrainei, tendinţele pe care le ilustrează datele sunt probabil corecte.

Media pentru ultimele şapte zile a fost de 824 de victime pe zi, de peste patru ori rata raportată în perioada iunie-iulie 2022.

Ucraina continuă, de asemenea, să înregistreze o rată de uzură ridicată. Creşterea numărului victimelor Rusiei este determinată, probabil, unei serii de factori, inclusiv lipsa de personal instruit, coordonare şi resurse pe front, acest lucru fiind exemplificat în Vuhledar şi Bahmut”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023

