Mii de oameni au protestat împotriva rasismului la Paris. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene

Oamenii s-au strâns după un apel al familiei lui Adama Traore, un tânăr de culoare care a murit în 2016, la 24 de ani, în urma unei acţiuni a poliţiei, în circumstanţe comparate cu cele ale decesului lui George Floyd, transmite News.ro.

Strânşi în centrul Parisului, manifestanţii au ascultat discursul lui Assa Traore, care a amintit de circumstanţele morţii fratelui său.

“A fost decesul lui George Floyd. Această moarte aminteşte de cea a fratelui meu, în Franţa. Şi trebuie să spunem: ce se întâmplă în SUA se întâmplă exact la fel în Franţa. Fraţii noştri mor”, a afirmat Assa Traore.

Potrivit Reuters, poliţiştii au folosit gaze lacrimogene, după care mulţimea s-a îndepărtat cu calm.

