Înaripatele au făcut o scurtă escală în drum spre rezervațiile naturale din nord-vestul statului, iar oamenii s-au adunat să le fotografieze și să filmeze concertul și dansul lor.

Spectator: Aceste păsări uimitoare vin din nordul îndepărtat și este primul semn că de acum vine iarna. Este prima dată când le văd atât de bine, de obicei doar le aud. Mai ales noaptea se aud foarte tare, când dacă te uiți în sus, poți vedea doar puțin din albul aripilor lor. Dar din clipa în care le aud cântatul știu că vine iarna. Au dinți pe cioc, ceea ce arată nebunește. Arată cam înfricoșător de aproape, dar de departe sunt foarte spectaculoase. Și totul sună ca o petrecere, de parcă intri într-un bar unde se întâmplă o mulțime de lucruri și toată lumea vorbește cu toată lumea.

În fiecare toamnă, cârduri imense de gâște de zăpadă poposesc pe terenurile agricole din această zonă. Ca apoi să se întrepte spre valea râului Skagit în apropiere de Canada.

Păsările au nevoie de o pauză după lunga lor călătorie de aprope 5 mii de kilometri. Gâștele de zăpadă vin dinspre Oceanul Arctic, unde își petrec vara crescându-și puii pe o insulă din Rusia.