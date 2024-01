Michelle Obama împlinește 60 de ani. Imagini de colecție cu Prima Doamnă a Statelor Unite | GALERIE FOTO

Avocată şi scriitoare, fostă Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii între 2009-2017 dar şi Prima Doamnă de culoare de la Casa Albă, Michelle LaVaughn Robinson Obama s-a născut la 17 ianuarie 1964, în Chicago, Statul Illinois.

Tatăl său, Fraser Robinson, era operator de pompe pentru Departamentul de Apă din Chicago, şi, în ciuda faptului că a fost diagnosticat cu scleroză multiplă la o vârstă fragedă, nu a pierdut aproape niciodată o zi de lucru. Marian, mama sa, a rămas acasă să îi crească pe Michelle şi pe fratele său mai mare, Craig, gestionând cu pricepere o gospodărie aglomerată, cu multă dragoste, râsete şi lecţii importante de viaţă, conform site-ului obamawhitehouse.archives.gov.

Absolventă a a Universităţii Harvard

După încheierea studiilor liceale, Michelle Robinson s-a înscris la Facultatea de Sociologie a Universităţii Princeton, pe care a absolvit-o în 1985.

Trei ani mai târziu îşi încheia studiile la Facultatea de Drept a Universităţii Harvard, obţinând titlul de doctor în drept.

S-a întors la Chicago şi s-a alăturat firmei de avocatură Sidley&Austin, unde mai târziu l-a întâlnit pe viitorul său soţ, Barack Obama.

Cei doi s-au căsătorit la 3 octombrie 1992 şi au două fiice, Malia Ann (născută în 1998) şi Natasha (Sasha, născută în 2001).

Un om al comunității

Michelle Obama a părăsit sectorul privat, dorind să lucreze mai mult cu oamenii pentru ca aceştia să se implice, la rândul lor, în ajutarea comunităţilor.

A lucrat, la început, în cadrul Primăriei din Chicago, unde a fost comisar asistent pentru planificare şi dezvoltare, înainte de a deveni directorul executiv fondator al organizaţiei non-profit Public Allies din Chicago, un program AmeriCorps care pregăteşte tinerii pentru serviciul public, se arată pe site-ul obamawhitehouse.archives.gov.

În 1996, Michelle s-a alăturat Universităţii din Chicago cu viziunea de a aduce campusul şi comunitatea împreună.

În calitate de Decan Asociat al Serviciilor Studenţilor, ea a dezvoltat primul program de servicii comunitare al universităţii, iar sub conducerea ei ca vicepreşedinte al Afacerilor Comunitare şi Externe pentru Centrul Medical al Universităţii din Chicago (2005), voluntariatul a înregistrat o creştere substanţială. În aceeaşi perioadă, şi-a susţinut soţul în atingerea obiectivelor politice, atât în cadrul campaniei electorale de obţinere a unui loc în Senatul american, cât şi în perioada următoare, când Barack Obama a devenit reprezentant al Statului Illinois, în 2004.

Familia Obama a continuat să locuiască în Chicago South Side. Malia şi Natasha au urmat cursurile University of Chicago Laboratory Schools.

Prima expunere pe scena politică a SUA

În 2007, în momentul în care Barack Obama şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2008, Michelle şi-a redus responsabilităţile profesionale la minim, îndreptându-şi toată atenţia şi eforturile în susţinerea campaniei prezidenţiale, fapt care a reprezentat prima ei expunere pe scena politică a SUA.

La 4 noiembrie 2008, Michelle Obama a devenit Prima Doamnă a SUA, odată cu alegerea lui Barack Obama în funcţia de preşedinte.

În timpul celor opt ani (2009-2017) petrecuţi la Casa Albă, Michelle Obama a susţinut, printre altele, patru iniţiative majore: "Let's Move!" (lansată în 2010), ce vizează lupta împotriva obezităţii la copii prin alimentaţie sănătoasă şi multă mişcare; "Joining Forces" (lansată în 2011, împreună cu Jill Biden, soţia vicepreşedintelui Joe Biden), care a onorat şi susţinut membrii din serviciul militar al SUA, veteranii şi familiile lor; "Reach Higher" (2014) - la care lucrează şi astăzi - prin care i-a încurajat pe tineri să urmeze studii superioare; "Let Girls Learn" (2015) prin care a promovat educaţia fetelor din întreaga lume, un efort care a pus bazele Girls Opportunity Alliance, se arată pe barackobama.com.

Autoare de succes

Ea a publicat în 2012 cartea "American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America", care are ca subiect alimentaţia sănătoasă. Cartea de memorii "Becoming" ("Povestea mea", ediţia în limba română), publicată în 2018, a petrecut peste 130 de săptămâni pe lista New York Times a celor mai bine vândute cărţi.

S-a vândut în peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume şi a câştigat, în 2020, un premiu Grammy pentru ediţia audio-book a volumului. A doua carte, lansată în 2022, "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", a fost, de asemenea, un succes.

În 2018 a fondat împreună cu Barack Obama compania de producţie "Higher Ground". Primul film produs, "American Factory", a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun documentar în 2020, iar "Crip Camp" a fost nominalizat la aceeaşi categorie un an mai târziu. Michelle Obama a produs şi are apariţii în "Waffles + Mochi", un spectacol de gătit pentru copii. "Ada Twist", ”Scientist" şi "We The People" au câştigat fiecare câte un premiu Emmy la categoria copii şi familie. Documentarul produs de Higher Ground şi găzduit de Netflix "The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey" (2023) a câştigat o nominalizare la Emmy pentru cel mai bun serial sau special de non-ficţiune găzduit.

Michelle s-a alăturat lumii podcasting-ului cu "The Michelle Obama Podcast" pe Spotify şi "Michelle Obama: The Light Podcast" pe Audible. La lansarea sa în 2020, podcastul Michelle Obama a fost cel mai de succes produs original din istoria Spotify, aducând mai multe femei ascultătoare (peste 40 de ani) decât orice alt podcast.

Prin Fundaţia Obama, ea conduce Girls Opportunity Alliance (GOA), ce sprijină organizaţiile globale care lucrează pentru a se asigura că fetele pot primi educaţia pe care o merită. La începutul anului 2023, GOA a lansat un parteneriat cu Fundaţia "Bill & Melinda Gates" şi Fundaţia "Clooney pentru Justiţie" pentru a promova educaţia fetelor şi pentru oprirea căsătoriei copiilor.

Prin iniţiativa "Reach Higher", ea încurajează absolvenţii de liceu să urmeze un învăţământ secundar, fie prin colegiu comunitar, universitate, şcoală de meserii sau serviciul militar. Ca parte a "When We All Vote", ea îi îndeamnă pe tineri să se înregistreze pentru a vota şi să se implice în procesul electoral.

Prin Parteneriatul pentru o Americă mai sănătoasă, ea lucrează pentru a reduce inechitatea alimentară în SUA - în 2022, au contribuit la donarea a peste un milion de mese pentru familiile aflate în nevoie, conform barackobama.com și Agerpres.

"PLEZi Nutrition" este o companie de nutriţie pentru copii lansată în 2023, care se bazează pe iniţiativa "Let's Move!" începută în 2010.

"PLEZi Nutrition" intenţionează să ridice ştacheta în ceea ce priveşte modul în care se produc şi se comercializează alimentele şi băuturile pentru copiii, pornind o cursă care îşi propune să transforme întreaga industrie alimentară. Michelle Obama este co-fondatoare şi partener strategic al companiei de interes public care are misiunea de a ajuta la creşterea unei generaţii mai sănătoase de copii.

17-01-2024