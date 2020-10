Michelle Obama îi îndeamnă pe americani să-l voteze pe Joe Biden într-un mesaj acid la adresa lui Donald Trump. VIDEO

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite l-a numit pe Donald Trump „rasist” și l-a acuzat că răspândește „frică și confuzie” în rândul poporului american, într-un video numit „Argumentul Final”.

„Ceea ce face preşedintele este în mod clar greşit, este rău din punct de vedere moral şi, da, este rasist”, a declarat Michelle Obama, referindu-se la valul de manifestaţii împotriva brutalităţilor poliţiei asimilate de Donald Trump „terorismului intern”, conform AFP.

Manifestaţiile antirasiste declanşate de moartea lui George Floyd au degenerat uneori în revolte, iar unele s-au transformat în tragedii după intervenţia miliţiilor de extremă-dreaptă.

„Numai o mică parte din aceste manifestaţii au cunoscut violenţe”, a afirmat fosta Primă Doamnă, îndemnând la mobilizare pentru candidatul democrat, Joe Biden, un lider care are „sufletul, experienţa şi temperamentul necesar pentru a ne conduce spre zile mai bune”.

În faţa „minciunilor” lui Trump şi „conspiraţiilor nebuneşti repetate iarăşi şi iarăşi, chiar şi oamenilor rezonabili le poate fi teamă”, a insistat Michelle Obama.

„Iar singurul lucru pentru care acest preşedinte este bun într-adevăr este de a utiliza frica şi confuzia şi a răspândi minciuni ca să câştige”, a subliniat Michelle Obama.

„Dacă stânga câştigă puterea, vor dărâma suburbiile rezidenţiale”, a afirmat Donald Trump la sfârşitul lui august la Convenţia republicană. Democraţii îi apără pe „anarhişti, agitatori, participanţi la revolte, pe cei care comit jafuri şi dau foc drapelului”, a adăugat el.

„Imaginaţi-vă ce înseamnă ca bănuiala să planeze asupra voastră chiar de la naştere, pur şi simplu din cauza culorii pielii voastre”, a spus soţia primului preşedinte de culoare din istoria Statelor Unite adresându-se alegătorilor indecişi.

„Rasismul, frica, diviziunea. Sunt arme puternice şi pot distruge o naţiune dacă nu le atacăm frontal”, şi-a exprimat îngrijorarea Michelle Obama.

