Meteorologul șef de la CNN, uimit de tornada din Călărași. Reacția sa la clipurile filmate de români

Tornada formată pe 1 mai, în judeţul Călăraşi, a captat atenţia lumii întregi.

Şeful departamentului de meteorologie de la CNN, Brandon Miller, a declarat într-un interviu pentru Știrile PRO TV că nu i-a venit să creadă că aşa ceva s-a întâmplat în România, pentru că seamănă mult cu tornadele americane.

Specialistul a explicat ce ar trebui să facă un om într-o astfel de situaţie, când vântul a atins viteze între 180 şi 250 de kilometri pe oră.

După ce a văzut clipurile filmate de cei care au trecut pe lângă tornada din judeţul Călăraşi, Brandon Miller, meteorologul şef de la CNN, care este şi cercetător, a fost uimit.

Brandon Miller, corespondent CNN: "Am fost un pic sceptic la început, când am auzit că este din România. Era foarte asemănătoare cu o tornadă din 2016, care a fost foarte bine documentată aici, în SUA, în statul Colorado. Este o filmare remarcabilă a unei tornade. Am urmărit câteva tornade de-a lungul timpului şi din avion am văzut zeci de tornade şi am urmărit mulţi vânători de furtuni şi am văzut multe filmări, cele mai multe din avion, în Statele Unite, iar acesta este unul dintre cele mai uimitoare clipuri cu tornade pe care le-am văzut."

Brandon Miller spune că într-o asemenea situaţie oamenii ar trebui să se adăpostească şi în niciun caz să încerce să întreacă fuiorul.

Brandon Miller, corespondent CNN: "Vântul din această tornadă o plasează la F2, pe scala Fujita, pe care o folosim ca să clasificăm tornadele şi care merge până la F5, pornind de la F0. Deci, este undeva la mijloc, dar asta înseamnă că e una puternică - sunt multe F0 şi F1 şi mai puţine F2, F3 şi mai tari. Asta corespunde unei viteze a vântului de 180-250 de km/h. Deci, este o furtună puternică. Ca să te adăposteşti de ea trebui să găseşti o clădire solidă. În maşina nu e un loc bun. Dacă eşti în câmp deschis, într-o maşină şi nu poţi evita torada, cel mai bine e să cauţi un loc jos, o adâncitură, în care să te piteşti cât de bine poţi şi cel mai important, acoperă-ţi capul."

Imaginile spectaculoase cu tornada din România au fost preluate de presa din toată lumea, iar pe internet fenomenul a generat milioane de vizualizări.

