Mesajul viral al unui veteran american care luptă în Ucraina: Ne trimit în luptă cu aceste rahaturi. Vă rog să ajutați

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Soldatul a prezentat cum este dotat pentru luptă, făcând apel să li se trimită arme. El a prezentat arma, dar și modificările făcute.

”Acesta este un adevărat apel pentru ajutor. Aceasta este arma mea AK 47. () Am făcut modificări. Am făcut singur asta. Guvernul Ucrainei nu mi-a furnizat decât o armă simplă. Intru în luptă doar cu astea: trei încărcătoare și o grenadă”, spune el într-un clip postat pe Twitter.

“Nu am de unde să iau alte încărcătoare. Se așteaptă să intru în luptă doar cu aceste rahaturi. Nu știu unde sunt toate aceste arme care ar trebui să vină. Nu am văzut niciun M16 sau M4. Nu am văzut nimic din ce aș putea cu adevărat să folosesc, să stiu cu adevărat că pot să le folosesc”, a continuat el.

“Vă rog dracului să ajutați și să încetați să spuneți că trimiteți ajutor și chiar să le trimiteți”, încheie el mesajul.



Give us some fucking weapons please. We will not win with trash weapons . We need m-16’s M-4’s , ACOG’s , red dots, ammunition, ammunition, ammunition, javelins, fucking old AT-4s I know are probably in some storage unit. Frag grenades, and if not… may as well bring Body bags pic.twitter.com/Zy4ujI4oX3