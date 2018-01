Mesajul unui supraviețuitor, de Ziua Holocaustului: „Lumea n-a învățat nimic. Suntem pe cale să copiem greșelile”

Harry Bibring, acum în vârstă de 92 de ani, a fost printre copiii evacuați din anumite țări europene cu trenul, chiar înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. În 1939, el și sora sa au ajuns ăn Marea Britanie, însă cei noi nu și-au revăzut niciodată părinții. Mama sa a fost ucisă, într-un lagăr de concentrare din Polonia, în 1942, scrie The Independent.

Acum, de Ziua Internațională pentru comemorarea victimelor Holocaustului, el avertiează asupra pericolelor la care ne expunem, dacă nu respingem „discriminarea și diferențierile.”

„Lumea n-a învățat nicio lecție în secolul al XX-lea. În secolul al XXI-lea, nu doar că nu am învățat lecțiile, dar suntem pe cale să le și copiem. Trebuie să facem oamenii să învețe ceva din acest dezastru - cea mai mare crimă din istoria umanității – înainte ca ceva similar să se întâmple din nou”, a declarat Harry Bibring pentru The Independent.

