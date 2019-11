Mesajul emoționant trimis de o tânără decedată din „camionul morții”. „Nu pot să respir”

Pham Thi Tra My, în vârstă de 26 de ani, i-a trimis mamei sale o serie de mesaje în care îi transmitea că „o iubește” și că „moare pentru că nu putea respira”, chiar din camionul frigorific în care a fost găsită moartă împreună cu alte 38 de persoane.

La mai bine de o săptămână după ce migranții au fost găsiți în Essex, tatăl victimei, Pham Van Thin, a dezvăluit că fiica sa a fost confirmată printre morți, potrivit DailyMail.

„Mor, nu pot să respir. Vă iubesc foarte mult mamă și tată. Îmi pare rău”, le-a scris tânăra în mesaj.

Familia fetei susține că a plătit contrabandiștilor peste 30.000 de lire sterline pentru ca fata să ajungă în Marea Britanie „în căutarea unei vieți mai bune”.

Membrii comunității vietnameze s-au adunat la Londra pentru a-i comemora pe cei 39 de oameni decedați în camion.

Autorităţile vietnameze au primit deja mai multe sesizări din partea unor cetăţeni care spun că rudele lor au plecat spre Marea Britanie în aceeaşi perioadă şi acum nu mai pot fi contactate.

