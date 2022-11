Mesajul emoționant transmis de Ministerul Apărării din Ucraina, din Kievul lăsat de ruși în întuneric. „My Way”

Câțiva locuitori ai Kievului au vrut să transmită lumii întregi un mesaj emoționant, și au făcut-o în ciuda lipsurilor care afectează capitala Ucrainei, precum lipsa curentului electric, ori a apei potabile.

Filmarea cu momentele difuzării hitului pe străzile din Kiev a fost difuzată pe contul oficial de Twitter al Ministerului Apărării din țară.

„Frank Sinatra's My Way is being played on the dark streets of Kyiv.

Despite russian shelling, despite the darkness and cold, Ukrainians will win. We will forge our own path.

„Melodia My way a lui Frank Sinatra se aude pe străzile întunecate din Kiev. În ciuda bombardamentelor rusești, a întunericului și a frigului, ucrainienii vor câștiga. Ne vom face propriul drum” este mesajul oficial care însoțește clipul.

