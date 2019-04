Mesajul codat pe care Julian Assange l-a transmis în timp ce era arestat

Fondatorul WikiLeaks trăia de şase ani şi 10 luni în Ambasada Ecuadorului din Londra pentru a evita extrădarea sa în Suedia, unde era urmărit în cazul unui presupus viol.

În timp ce era ridicat din ambasadă de poliția britanică, Assange ținea în mână o carte cu titlul: „Gore Vidal. Istoria Statului Securităţii Naţionale”, potrivit Express.

Cartea conține interviuri cu scriitorul American Gore Vidal, în care se vorește despre corupție și abuz de putere în sistemul politic american.

„Oamenii nu au voce pentru că nu au informaţii”, este unul dintre citatele din carte.

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat de poliţia britanică joi, în Ambasada Ecuadorului, după ce acest stat i-a retras dreptul de azil. Assange trăia în ambasadă din 2012, iar arestarea sa a stârnit ecouri în întreaga lume. El era acuzat de autorităţile suedeze că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, după acuzaţiile de viol care între timp au fost clasate.

Departamentul american al Justiţiei îl acuză pe fondatorul WikiLeaks Julian Assange de conspiraţie, împreună cu Chelsea Manning, în vederea accesări neautorizate a unor computere guvernamentale, relatează The Associated Press.

Această inculpare a fost anunţată joi, după arestare.

Leave it to #JulianAssange to manage to make a political statement even as he's being illegally dragged off to jail by UK's criminal police forces! It's a reading assignment for the world in his hands: Gore Vidal's "History of the National Security State"! https://t.co/WzIEFsnEof pic.twitter.com/dPCMHrAXdP