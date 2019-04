Ecuadorul denunţă un plan de destabilizare pregătit de un apropiat al lui Assange şi hackeri ruşi

"Unul dintre membrii cheie ai organizaţiei WikiLeaks şi apropiat al lui Julian Assange trăieşte de mai mulţi ani în Ecuador. Avem dovezi suficiente că această persoană a colaborat la tentativele de destabilizare a guvernului", a declarat presei ministrul de interne, Maria Paula Romo, la puţin timp după anunţul retragerii azilului diplomatic şi naţionalităţii ecuadoriene australianului în vârstă de 47 de ani.

Maria Paula Romo a adăugat că acest colaborator al site-ului WikiLeaks, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, "lucra în strânsă legătură" cu fostul ministru de externe, Ricardo Patino, din perioada preşedintelui ecuadorian Rafael Correa, precum şi cu "doi hackeri ruşi care trăiesc, de asemenea în Ecuador".

"Nu vom permite ca Ecuadorul să devină un centru de piraterie informatică şi nu putem permite ca în ţară să se desfăşoare activităţi ilegale, care pot aduce prejudicii unor cetăţeni ecuadorieni, altor ţări sau oricărui alt guvern", a subliniat ea.

Julian Assange, care a fondat WikiLeaks în 2006, este inculpat în Statele Unite pentru asociere infracţională în vederea comiterii de ''piraterie informatică'', fiind pasibil de o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, a anunţat joi Departamentul Justiţiei american.

El este acuzat că a acceptat să-i ofere ajutor lui Chelsea Manning, fost analist al serviciilor de informaţii american, să obţină o parolă pentru a accesa mii de documente clasificate din domeniul apărării.

Ecuador Interior Minister Maria Paula Romo says the country will release details of his behavior, including how under Pres. Correa “they tolerated things like Mr. Assange putting feces on the walls of the embassy and other types of behavior of this nature” pic.twitter.com/EzJGZcBrnV