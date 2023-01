Mesaj viral al ministrului de Externe al Lituaniei, după decizia Germaniei de a trimite tancuri Ucrainei: ”Tanke schon”

Aceste țări au fost mai tot timpul în prima linie în ceea ce privește promovarea sancțiunilor împotriva Rusiei și, cel mai recent, au făcut presiuni deschise asupra Germaniei pentru a permite furnizarea de tancuri Leopard 2.

Și ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, salutat anunțul oficial al Berlinului privind aprobarea de livrări a tancurilor de luptă.

El a postat pe Twitter o fotografie cu culorile Ucrainei, un tanc și un joc de cuvinte, "Tanke Schon".

Postarea sa s-a viralizat imediat, fiind redistribuită pe rețeaua de socializare de peste 200 de ori în mai puțin de o oră de la publicare.

Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a salutat decizia germană, mulțumindu-i cancelarului Olaf Scholz. El descrie această măsură ca fiind "un pas mare pentru a opri Rusia".

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.