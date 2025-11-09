Menajeră împușcată mortal în SUA după ce a intrat din greșeală în altă casă. ”Caz complex și delicat”

Stiri externe
09-11-2025 | 15:37
menajera
Shutterstock

Oficialii americani analizează dacă să formuleze acuzații împotriva unui proprietar din Indiana care a împușcat și ucis o femeie de serviciu ce a intrat din greșeală în altă casă.  

Poliția americană a anunțat că a găsit-o pe Maria Florinda Rios Perez moartă în brațele soțului ei pe veranda unei case, miercuri, cu puțin timp înainte de ora locală 07:00, scrie BBC.

Autoritățile au răspuns la un apel despre o posibilă spargere a locuinței în suburbia Whitestown din Indianapolis. Se pare că cei doi nu au intrat în casă, a precizat poliția.

Ofițerii au înaintat oficial cazul către Parchetul din comitatul Boone pentru examinare, pentru a stabili dacă vor fi aduse acuzații penale în acest caz.

Poliția nu a identificat persoanele din casă sau cine a tras focul de armă, declarând într-un comunicat că este un „caz complex, delicat și în evoluție și că ar fi atât nepotrivit, cât și potențial periculos să dezvăluie aceste informații”.

Aceștia au îndemnat la răbdare, avertizând asupra unei „răspândiri îngrijorătoare de dezinformare online” despre caz.

Mauricio Velazquez a declarat pentru CBS News, partenerul BBC din SUA, că vrea dreptate pentru soția sa în vârstă de 32 de ani. Femeia era mamă a patru copii și originară din Guatemala.

Într-un interviu acordat postului de televiziune WTTV, Velazquez a spus că glonțul a intrat direct prin ușa casei.

Într-un caz similar, o proprietară a fost condamnată la 25 de ani de închisoare

Ar fi trebuit să cheme mai întâi poliția, în loc să tragă pur și simplu din senin”, a spus el prin intermediul unui interpret.

Procurorul din comitatul Boone, Kent Eastwood, a declarat pentru The Indianapolis Star că acest caz este complex din cauza interpretării legii statului privind menținerea poziției corecte.

Legile privind menținerea poziției corecte sunt în vigoare în multe state americane, iar majoritatea permit unei persoane să se protejeze prin utilizarea forței rezonabile, inclusiv a forței mortale, pentru a preveni moartea sau vătămările corporale grave.

Incidente similare au făcut titluri de presă în SUA în ultimii ani.

În 2023, Ralph Yarl, care avea pe atunci 16 ani, a fost împușcat de două ori după ce a sunat la ușa greșită a casei din Missouri. Andrew Lester, care avea peste 80 de ani, a pledat vinovat și a murit în așteptarea sentinței.

În New York, Kaylin Gillis, în vârstă de 20 de ani, a murit după ce a fost împușcată la intrarea în aleea greșită. Proprietara care a împușcat-o ispășește acum o pedeapsă de 25 de ani.

Menajera unei femei din Bucureşti a fost reținută după ce a furat din casa unde lucra bijuterii de 100.000 de euro

