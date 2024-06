Medici Fără Frontiere anunță că un coleg al lor a fost ucis de Israel în Gaza. Armata Israelului: ”Era un terorist jihadist”

În replică, Armata Israelului a transmis că bărbatul era un ”terorist important al Jihadului islamic”.

"Suntem indignați și condamnăm cu fermitate uciderea colegului nostru, Fadi Al-Wadiya, într-un atac în această dimineață în orașul Gaza". - a afirmat Medici Fără Frontiere.

Potrivit unui comunicat citat de i24News, Fadi Al-Wadiya a fost ucis împreună cu alte cinci persoane, inclusiv trei copii.

Organizația a precizat că Al-Wadiya se îndrepta cu bicicleta către locul său de muncă - clinica MSF.

"Uciderea unui lucrător medical în timp ce se afla în drum spre a oferi îngrijiri medicale vitale victimelor rănite ale masacrelor nesfârșite din Gaza este mai mult decât șocantă; este cinică și aberantă", a declarat Caroline Seguin, managerul operațiunilor locale ale MSF.

MSF a adăugat că acesta a fost al șaselea lucrător al organizației ucis de la 7 octombrie. "Continuăm să verificăm detaliile acestui incident îngrozitor", a precizat organizația.

La începutul lunii iunie, oficialii Organizației Națiunilor Unite (ONU) au avertizat Israelul că va trebui să suspende operațiunile din Fâșia Gaza dacă securitatea nu se îmbunătățește, citând riscurile cu care se confruntă lucrătorii umanitari din Gaza de aproape nouă luni de război Israel-Hamas.

În schimb, Armata Israelului a precizat că bărbatul pe care l-au ucis era ... un terorist jihadist.

”Verificați întotdeauna pe cine angajați... Colegul dumneavoastră, Fadi Al-Wadiya, a fost un terorist important în cadrul Jihadului Islamic. El a avansat sistemul de rachete al organizației teroriste, cunoscut și ca o modalitate de a pune în pericol viața civililor. El este doar un alt caz de teroriști din Gaza care exploatează populația civilă ca scuturi umane.” - a transmis IDF.

