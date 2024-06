10 membri ai familiei lui Ismail Haniyeh, liderul Hamas, a fost ucişi într-un atac israelian. Printre ei se află și sora sa

Zahr Haniyeh, sora liderului mişcării islamiste palestiniene, a fost ucisă în acest raid împotriva taberei de refugiaţi Shati, a indicat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile.

Zahr Abdel Salam Haniyeh, sister of the head of the Hamas political bureau, Ismail Haniyeh, was killed along with nine of her family in a bombing of their home this mornin in Gaza. pic.twitter.com/A0EwZUHZeT