Măsurile prin care câteva ţări au reuşit să ţină sub control coronavirusul. "Modelul german"

Coreea de Sud, Singapore ori Israel tind să fie modele când vine vorba de măsuri eficiente care să țină sub control răspândirea virusului.

Au investit în laboratoare de testare, i-au monitorizat strict pe suspecți și au impus pedepse severe pentru abateri. În Singapore, de pildă, încălcarea izolării la domiciliu, obligatorie după întoarcerea din străinătate, este pasibilă de amenzi de 6.250 de euro și închisoare până la 6 luni.

Măsurile luate în Germania pentru stoparea epidemiei

Fred Pleitgen, corespondent CNN în Germania: „Germania se numără printre țările cu cele mai numeroase îmbolnăviri , dar are o rată a mortalității foarte scăzută. Autoritățile spun că asta se datorează faptului că au testat masiv foarte de timpuriu, fiind astfel în măsură să izoleze multe cazuri în stadiile incipiente ale epidemiei. Pe de altă parte, Germania are unul dintre cele mai bune sisteme medicale din lume.”

Pe lângă disciplină binecunoscută a germanilor, care respectă restricțiile în mai mare măsură decât alții, există și alte explicații.

Prof. Lothar Wieler, președintele Institutului Robert Koch: „În primul rând vreau să spun răspicat că nu omitem să raportăm decese, acestea sunt cifrele reale. Am testat masiv încă de la început. Am descoperit și cazurile moderate, care altminteri n-ar fi fost detectate. Pe de altă parte, am ajustat din mers criteriile de testare. Doctorul ia decizia de la caz la caz. Adică am renunțat rapid la criteriul întoarcerii dintr-o "zona roșie".

Germania a crescut numărul de teste pentru Covid-19 la 500.000 pe săptămână, această depistare precoce ajutând în parte la menţinerea numărului de decese la un nivel relativ scăzut.

Israelul a luat măsuri mai devreme decât majoritatea țărilor

Măsurile stricte de prevenție, adoptate mai devreme decât în majoritatea țărilor, au ajutat și Israelul să raporteze deocamdată 5 decese la 2.500 de îmbolnăviri.

Restricțiile sunt luate în serios și înăsprite continuu. S-a testat masiv, iar cei aflați în grupa de risc sporit au fost avertizați prin SMS de medicii de familie. Polițiștii israelieni se concentrează în aceste zile pe un tip aparte de încălcare a legii.

Oren Liebermann, corespondent internațional CNN: „Polițiștii dețin adresele celor care ar trebui să fie în autoizolare la domiciliu, așa că o să-i însoțim în timp ce verifică dacă cei întorși din străinătate respectă carantina de 14 zile.”

Echipa oprește la un apartament din Tel Aviv, ai cărui locatari s-au întors recent din străinătate. Chiar dacă persoanele respective au testele negative, polițiștii nu-și asumă niciun risc și poartă costume complete de protecție. În toată țara, echipe similare au verificat zeci de mii de persoane aflate în autoizolare.

Oficial israelian: „Încercăm să anticipăm evoluția situației, nu să privim înapoi ce am făcut în urmă cu 14 zile, pentru că virusul este deja aici și ce se întâmplă în acest moment va avea consecințe peste 14 zile.”

Pe de altă parte, statele asiatice s-au remarcat pentru modul în care au ținut sub control răspândirea pandemiei.

Singapore a instituit carantina imediat după izbucnirea epidemiei în China

Imediat după izbucnirea epidemiei în China, orașul-stat Singapore a instituit carantină obligatorie pentru cei întorși din zone de risc.

Așa se face că, la 2 luni și jumătate de la primul caz, Singapore înregistrează doar 2 decese și 639 de îmbolnăviri.

Un oraș din Coreea de Sud, declarat zonă specială de dezastru

Orașul sud-coreean Daegu, unde sunt 2,5 milioane de oameni a fost declarat zonă specială de dezastru, pentru că acolo s-au înregistrat 80%din numărul total de infectari din țară.

Autoritățile au înființat peste noapte 100 de laboratoare de testare. Sunt primii care au instituit sistemul de testare din mașină, tip drive in.

Până acum au fost testați aproximativ 350.000 de oameni. Sud-coreenii sunt obligați să descarce o aplicație prin telefonul mobil care permite verificarea celor aflați în izolare.