Măsura luată după ce americanca de 21 de ani a greșit Uberul și a fost ucisă

Astfel, un nou proiect de lege, introdus în Legislativul din Carolina de Sud, cere ca toate companiile de rețele de transport, cum ar fi Uber sau Lyft, să "posede și să afișeze anumite semne luminoase în orice moment atunci când șoferul este activ", relatează CBS News.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut de oficiali.

Camerele de supraveghere au surprins-o pe tânăra americancă Samantha Josephson în momentul în care s-a urcat în mașina criminalului ei, crezând că este Uberul pe care l-a comandat. Cazul ei a făcut valuri în presa din SUA.

Surveillance video captures the moment University of South Carolina student Samantha Josephson entered what she believed was her Uber on Friday -- her body was later found ~65 miles away, authorities say.

"She had absolutely no chance," her father says.@DavidBegnaud has more pic.twitter.com/SU1yl9gfWe