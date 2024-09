Masacru în Ucraina. Rușii au lansat mai multe rachete în orașul ucrainean Poltava. Sunt 41 de morți și 180 de răniți

Potrivit lui Volodimir Zelenski, două rachete balistice au lovit "o instituţie de învăţământ şi un spital din vecinătate".

"Una dintre clădirile Institutului de comunicaţii a fost parţial distrusă", a postat el pe Telegram, precizând că există persoane care se află sub dărâmături.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP