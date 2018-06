Masacru în campania electorală din Turcia, provocat de gărzile unui candidat

Schimbul de focuri, care a făcut, de asemenea, opt răniţi, a avut loc într-o altercaţie implicând anturajul deputatului AKP Ibrahim Halil Yildiz într-o vizită în oraşul Suruc, în apropierea graniţei cu Siria, potrivit presei.

Circumstanţele acestui schimb de focuri fac obiectul unor versiuni divergente.

Agenţia de stat Anadolu a afirmat că Yildiz şi susţinătorii săi au fost atacaţi de opozanţi înarmaţi cu bâte şi cuţite. Fratele deputatului figurează printre cele trei persoane ucise, potrivit agenţiei.

Anadolu a mai scris că partizani ai partidului prokurd DHP au fost implicaţi în atac.

Reports of Kurdish shopowner & son killed in Suruç (Pirsus) after telling AKP candidate that he was not welcomed in his store | #TurkeyElection #Sanliurfa pic.twitter.com/Pd1wYnDL4U