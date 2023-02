Mărturiile românilor care trăiesc doar 17 kilometri de epicentrul cutremurului din Turcia. ”Se legăna toată casa”

Unii dintre ei au rămas blocați în clădiri cu 24 de etaje, alții au reușit să ajungă până la mașini și să doarmă în autoturisme. La această oră, românii din zona afectată au creat un grup de Whatsapp pentru a afla starea conaționalilor. Cel puțin până acum, nu există informații că vreunul ar fi fost rănit sau mort.

Aceste imagini şocante sunt chiar din orașul Gaziantep, Turcia. Scenele suprind oameni care strigă pe stradă, pe lângă numeroase clădiri prăbușite, încercând cu disperare să-i găsească pe cei dragi!

Cristina Manea Gultekin, românca stabilită acolo, este angajată a universității din Gazientep. Cutremurul a surprins-o într-o clădire de 24 de etaje.

Cristina Manea Gultekin, româncă stabilită în Gaziantep: "Pur și simplu am sărit din pat, m-am dus la copil în camera copilului, am un băiat de 16 ani, l-am trezit imediat și cu soțul am stat pur și simplu în casă pentru că nu aveam cum să ieșim să luăm ascensorul, sau liftul, sau scările pentru că stăm la etajul 12 într-o clădire foarte înaltă. A fost îngrozitor, cred că a durat mai mult de 1 minut".

Când a reușit să iasă din clădire, familia s-a refugiat în mașină. Imediat, soțul Cristinei, medic, a fost chemat la spital.

Cristina Manea Gultekin, româncă stabilită în Gaziantep: "Pur și simplu un zgomot asurzitor și clădirea s-a mișcat foarte foarte mult și zgomote, oameni ieșind afară, a fost absolut îngrozitor au căzut lucruri, s-au crăpat și pereții, dar nu atât de mult ca în alte părți, aici în oraş multe clădiri au fost absolut demolate, multă lume a rămas fără case, este un du-te-vino încontinuu, toată lumea stă în mașini afară nimeni nu vrea să intre în casă, mulți se duc la moschee pentru că au făcut locuri special pentru cei care vor să scape și este o panică generală”.

Aceste imagini au fost filmate de alta românca, Teodora, în locuința cumnatei sale.

Teodora, româncă stabilită în Gaziantep: "Eram acasă dormeam, ne-am trezit brusc, se legăna toată casa, lustra totul, era foarte nasol. Se legăna totul, ne-am speriat foarte tare, a durat foarte mult cutremurul, undeva la 40 şi ceva de secunde, după prima replică a mai urmat tot așa foarte mult, a durat foarte mult. Ne-am speriat rău și restul familiei noastre s-au speriat foarte rău, foarte multă lume a coborât jos, ne-am mutat în maşină și ne-am dus către un câmp deschis cee ace foarte multă lume a fpcut, era un trafic infernal. După aceea ne-am mai liniștit și ne-am întors treptat acasă”.

Sunt zeci de români în Gazientep, iar acum au format un grup pe whatsappp pentru a comunica mai uşor.

Nouă studenți români cu burse Erasmus, şi profesorul lor, au solicitat ajutor consular în Turcia. Erau cazați la un hotel din Kahraman Maraş, la mai puțin de 100 de kilometri de Gazintep. Urmează să fie repatriați luni, cu o aeronavă care va transporta echipele de salvatori români către Turcia.

Vorbim despre o echipă RO-USAR, specializată în intervenţii de salvare-căutare, din cadrul IGSU. Şi Statele Unite au anunțat că "sunt gata să trimită orice fel de asistență necesară".

Dată publicare: 06-02-2023 13:24