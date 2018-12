Mărturiile martorilor despre atacatorul din Strasbourg. Ce ar fi strigat în timpul atacului

”Având în vedere locul ţintit, modul de operare al atacatorului, profilul său şi mărturii culese de la cei care l-au auzit strigând «Allah Akbar», secţia antiteroristă a parchetului Paisului s-a sesizat cu privire la fapte”, a declarat el, potrivit News.ro.

#Strasburg

Chérif Chekatt, 29, French national, is the suspect of tonight’s Strasburg terror attack, in which 4 killed.

According to french sources,

he escaped police raid on his home Tuesday that reportedly uncovered grenades. pic.twitter.com/jBrBIYylm0