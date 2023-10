Mărturiile înfiorătoare ale supraviețuitorilor masacrului din Israel. „Ne doare fiecare bucățică din corp. Ne e foarte teamă”

Atacatorii au luat și peste 100 de ostatici, despre a căror soartă nu se știe încă nimic, și au amenințat că îi vor ucide și vor face publice imaginile, dacă Israelul nu oprește atacurile aeriene.

Imagini înfiorătoare surprind incertitudinea și haosul care au precedat masacrul de la festivalul de muzică în aer liber, din zorii zilei de sâmbătă.

Mărturiile supraviețuitorilor sunt înfiorătoare

Noa Kalash, supraviețuitoare: „Am stat în tufiș timp de opt ore. Opt ore nu am scos un sunet, nu am putut să vorbim, să respirăm sau să ne mișcăm. Auzeam ce se întâmplă în jurul nostru, auzeam împușcături peste tot. Nu știu câți prieteni am pierdut. Știu doar că cei care nu au fugit, ca mine, au fost uciși pe loc”.

Supraviețuitori spital: „La un moment dat, când alergam dinspre corturi spre locul central al festivalului, era... Alergam printre cadavre...”.

Supraviețuitori spital: „Tocmai pornisem motorul au început să tragă și înspre noi... Atunci am fost împușcată în umăr, din spate... Nici nu știu cum... Prietenul meu striga 'Nu te opri, nu te opri'. Apăsam la maxim pedala de accelerație... Am văzut că poteca se termină, așa că am virat spre dreapta... Sângeram puternic, am încercat să-mi dau seama ce e cu mâna mea. M-am legat cumva cu mâneca bluzei ca să opresc sângerarea...”.

Numai la locul unde era festivalul de muzică, 260 de oameni au pierit secerați de gloanțele teroriștilor sau sfârtecați de grenade.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Cei care au auzit avertismentele au fugit, au sosit aici încercând să urce în mașini, însă au fost împușcați. Mașinile zac la marginea câmpului, ușile sunt deschise, întrucât oamenii au încercat să urce și să scape în ultima clipă. Pe șosea vedem împrăștiate bunurile lor și se văd pete de sânge”.

Cei care au căutat scăpărea într-un buncăr, au fost masacrați.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Când pătrunzi înăuntru te izbește mirosul. E evident ce s-a petrecut aici, în locul în care oamenii au căutat refugiu. Se văd urmele de gloanțe peste tot pe pereți. Nu cred că voi înainta mai mult. E absolut clar după sângele de pe perete, după urmele de gloanțe, că teroriștii au intrat și i-au ucis pe oamenii nevinovați care au căutat refugiu în acest adăpost”.

Mulți dintre cei care erau la festivalul de muzică au fost luați ostatici.

Maayan Zin caută cu înfrigurare și cu sufletul sugrumat de groază înregistrări video cu ostatici răpiți de Hamas, la fel ca fiicele ei.

Maayan Zin: „Întâi, sora mea mi-a trimis o fotografie a fiicei mele cea mare, Dafna. Era așezată pe o saltea, undeva în Gaza”.

Mesajul în arabă este: „Îmbrac-o în haine de rugăciune - este mai bine”.

Anderson Cooper: Nu ți-a venit să crezi?

Maayan Zin: „Nu, fiica mea? Nu!”.

Anderson Cooper: Cum ți se părea că e?

Maayan Zin: „Înspăimântată, în șoc...”.

Mai târziu, mama a văzut o înregistrare video de o jumtate de oră postată de Hamas. Fostul ei soț, rănit la picior, era luat și dus undeva, indivizi înarmați o interogau pe partenera lui, pe fiul bărbatului, dar și pe cele două fiice terifiate ale lui Maayan.

Maayan Zin: „Ele sunt viața mea. Tot ce am vrut în viața asta. Pentru asta trăiesc eu, să fiu mamă”.

Uriel, fratele unui ostatic, Elkana Bohbot: „Cineva mi-a spus (la telefon) 'Tocmai l-am văzut pe fratele tău într-un video, care era trimis din partea cealaltă, din Gaza'. I-am spus că nu pot să cred așa ceva, că râde de mine... I-am cerut apoi să-mi trimită acel video. De atunci și până acum sunt în șoc... Nu știu ce să fac, nu mai am niciun fel de informație...”.

Printre ostaticii luați de teroriști se numără și o bunică de 85 de ani, umilită și plimbată pe străzile din Gaza ca trofeu.

Adva Adar, nepoate unei bătrâne răpite: „Suntem șocați. E de parcă ne doare fiecare bucățică din corp. Ne e foarte teamă pentru ea. E bolnavă și, desigur, nu are medicamentele cu ea. Nu știm cât timp poate supraviețui fără ele”.

În mâinile teroriștilor au ajuns și alți bătrâni, inclusiv un supraviețutor al Holocaustului.

Noam Sagi, fiul unei femei dispărute: „Nu știu dacă și-au dat seama că (n.r. în kibbutzurile atacate) locuiesc oameni de 70, de 80 de ani. E vorba despre oameni suferinzi. Au luat cu ei oameni bolnavi de cancer, oameni care au demență”.

Intrușii s-au filmat în timp ce inspectau casele israelienilor, se uitau în frigidere lor sau le omorau animalele de companie.

Yifat Zailer, verișoara unei femei răpite: „Sâmbătă dimineață am primit imagini cu verișoara mea și cei doi copii ai ei răpiți de Hamas. O puteam vedea în imagini cum își ținea copiii la piept. Copiii au nouă luni și trei ani. Nu știm ce s-a întâmplat cu soțul ei. În aceeași zi, când armata a intrat în kibbutz, nu i-a găsit pe unchiul și pe mătușa mea în locuința lor. Mătușa mea suferă de Parkinson. Are nevoie de medicamente. Îmi pare rău. E un coșmar”.

Autoritățile israeliene au anunțat, luni seară, că au identificat toate persoanele răpite, inclusiv cetățeni străini, și că le vor publica identitatea după ce familiile vor fi informate.

Dată publicare: 10-10-2023 13:37