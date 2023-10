Românii întorși din Israel vorbesc despre clipele de groază pe care le-au trăit: „Nu vreți să știți ce se aude”

Cei care au avut șansa să revină în țară nu vor scăpa ușor de spaimă. Au plecat să vadă locurile sfinte, dar s-au trezit sub o ploaie de bombe.

De când a început războiul pe aeroportul Otopeni din București aterizează în fiecare seară aeronave cu români, care au căutat disperați orice zbor că să fugă cât mai repede din calea războiului. Luni seară au aterizat alte trei avioane.

Femeie: „E din ce în ce mai rău, e din ce în ce mai groaznic. Cred că e singura vacanță din care mi-am dorit să mă întorc mai repede”.

Bărbat: „În prima zi, sâmbătă am avut și noi parte de câteva trăiri, am văzut pe cer bombele cum au explodat, sirenele au sunat. Am fost speriați”.

Femeie: „În Israel se petrec atrocități. 290 au fost decapitați, sute sunt dați dispăruți. Nu vreți să știți ce se aude, strigătele mamelor după fii, tați, fiice. Israel vrea pace, Israel e o țară a păcii care acum luptă pentru pace. Au fost crime împotriva tinerilor”.

O tânără din Statele Unite a trecut prin momente de coșmar. A reușit, însă, să ajungă la aeroport, unde a luat primul avion care pleca din Israel și așa a ajuns în România.

Fată din SUA: „Este înfricoșător, am plecat la aeroport fără bilet, doar așteptând să găsesc ceva oriunde să plec, este înfricoșător”.

Mulți dintre români și-au plătit siguri biletele care ajung până la 500 de euro de persoană. Și pentru cursele Tarom se plătește bilet normal deoarece compania națională, conform oficialilor, nu face curse de repatriere, ci zboruri normale.

Pasager: „Am plătit pentru patru persoane undeva la 3.000 de euro pentru bilete de avion. Sunt multe grupuri blocate în Betleem și Ierusalim. Am văzut militari, panică pe stradă, am decis să scurtăm pelerinajul și să venim mai repede în România”.

Bărbat: „Viața ta este în pericol și te chinui să ajungi acasă, nu ai posibilități”.

Reprezentanții unei companii aeriene low cost au anunțat că și-au anulat toate cursele, iar zeci de pasageri au rămas pe cont propriu. Astfel zborurile din Israel spre România sunt operate doar de trei companii, printre care și Tarom.

Pasager: „Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, până acum au ajuns în țară aproape o mie de conaționali. Reprezentanții Patriarhiei confirmă că în zona de conflict mai sunt pelerini”.

De pe terasa casei unor prieteni, Raluca Munteanu și soțul său urmăreau duminică seara şocaţi cum trec blindatele armatei israeliene. Au plecat acolo în pelerinaj dar s-au trezit în plin război, iar zborul către casă le-a fost anulat.

Raluca Munteanu, turist: ”Raiduri aeriene sunt continuu, se aud avioanele permanent, aseară au survolat cerul foarte multe elicoptere pentru că au început să cadă bombele, iar prin spatele curții trec transportoarele cu tancuri, acum s-a auzit o bubuitură, nu știu dacă se aude – toată autostrada e permanent – pe banda de urgență se văd tancurile”.

Alți 44 de pelerini speră să revină în siguranță acasă în această seară. Bombardamentele i-au prins în Betleem, la 9 kilometri sud de Ierusalim.

Dan Mazilu, Preot: ”Fiind în zona Beetleemului, în zona palesteniană, noi nu am avut contact cu porbleme, ne-am făcut programul în fiecare zi – sigurul lucru nu am putut să ajungem la sfântul moment la slujba ortodoxă, Betleemul s-a închis„.

Extrem de greu le este şi românilor stabiți în Israel. Anca Slomovici este plecată de 17 ani. Locuiește cu mama și cu cei trei copii. Fiica ei cea mare urmează stagiul militar de doi ani.

Anca Slomovici: ”Ne gândeam să venim înapoi în țară, dar fiica mea este exact unde este atacul, unde este războiul cel mai aprins”.

Pe de altă parte şi în Fâşia Gaza sunt aproximativ 350 de români. O sută dintre aceştia cer ajutorului autorităţilor de Bucureşti.

Cetățenii români care se află în Israel sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României de la Tel Aviv. La adresa de e-mail [email protected] și la numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Tel Aviv: +972 54 5643279, precum și cel al Consulatului General de la Haifa: +972 543 998 038).

Dată publicare: 10-10-2023 08:11