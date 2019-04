Mărturia unui ghid de la Notre-Dame după ce a intrat în catedrală devastată de incendiu

Franța îşi revine treptat din șoc după incendiul violent care a distrus parțial catedrala Notre-Dame.

Anchetatorii au audiat deja zeci de lucrători care făceau reparaţii pe acoperişul clădirii, în timp ce șefii lor susțin că au respectat măsurile de siguranță. Catedrala medievală este însă într-o stare fragilă. Pompierii spun, că dacă nu ar fi intervenit suficient de repede, cele două turnuri ale fațadei se prăbușeau.

Clopotele de la peste 100 de catedrale din Franţa au bătut la unison miercuri seară, la ora locală 18.50, ora la care s-a dezlănţuit devastatorul incendiu de luni. A fost un cor al tristeţii, menit să marcheze ceea ce Conferinţa Episcopilor francezi a descris drept "un şoc ce afectează mai mult decât comunitatea catolică din ţara noastră".

Poate unul dintre cele mai emoţionante momente ale zilei de miercuri a fost acela în care şeful grupului de ghizi ai catedralei a intrat în clădire pentru prima oară după dezastru.

Bărbatul nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile, atunci când a văzut dezastrul produs de flăcări.

Citește și Cei 3 pași prin care Catedrala Notre Dame va fi reconstruită. Macron a dat termen 5 ani

Olivier de Chalus, şeful ghizilor catedralei: "Poți să auzi cum bate vântul înăuntru, e ciudat să auzi cum şuieră."

În tot acest timp, presa de pretutindeni îi celebrează pe eroii dificilei intervenţii luni seara. Unul dintre ei este Jean Marc Fournier, capelanul brigăzii de pompieri, care a salvat oameni şi în timpul atacurilor teroriste de la Bataclan. Preotul este lăudat după ce a intrat, neînfricat, în mijlocul clădirii cuprinse de foc şi a salvat Coroana de Spini purtată de Mântuitor la răstignire.

Jean Marc Fournier, capelanul Brigăzii de Pompieri din Paris: "Dificultatea a fost să găsim persoana care deţine codurile de securitate pentru a deschide seiful unde se afla sfânta coroana. După ce am făcut rost de ele, am ajuns acolo şi imediat, am luat preţiosul obiect şi l-am dus în spaţiul destinat muncitorilor. La un moment dat, eram singur în catedrală, înconjurat de flăcări şi fum şi toate acele bucăţi incandescente care cădeau din acoperiş. Şi am spus o binecuvântare, rugându-l pe Isus să ne ajute a îi salvăm casa."

Colegii săi au vorbit şi ei despre cât de dificilă a fost misiunea, dată fiind fragilitatea obiectelor şi elementelor decorative ale catedralei. Printre cele mai preţioase se numără rozetele imense, adevărate capodopere baroce, care îi împodobesc faţada.

Gabriel Plus, purtător de cuvânt al pompierilor: ”Am folosit furtunuri al căror jet nu era foarte puternic, astfel încât să nu avarieze vitraliile. Toate vitraliile şi rozetele care sunt susţinute de aceste frontoane sunt în condiţie bună. Însă acum trebuie să ne asigurăm că frontoanele nu se vor prăbuşi, pentru că nu mai sunt susţinute de structura acoperişului, aşa că trebuie să ne asigurăm că sunt consolidate.”

În acest timp, planurile pentru reconstrucţia sfântului lăcaş s-au pus în mişcare, iar ofertele de ajutor continuă să vină din întreaga lume. Vaticanul s-a oferit să trimită la Paris experţi specializaţi în astfel de lucrări. Iar compania Disney, care a obţinut încasări de 300 de milioane de dolari de pe urma filmului de animaţie '' Cocoşatul de la Notre Dame'', lansat în 1996, a anunţat o donaţie de 5 milioane de dolari pentru reconstrucţia catedralei.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!