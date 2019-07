Mărturia unei femei care a stat 10 ore în sala de operație, după o simplă durere de cap

O femeie care a avut o simplă durere de cap, a ajuns să treacă printr-o operație de 10 ore pentru a-și salva viața.

Zoe Roberts, în vârstă de 34 de ani, a început să simtă o ușoară durere de cap, în timp ce mergea să se întâlnească cu prietenele ei într-un bar.

În acel moment, femeia nu prea i-a acordat importanță, însă când ajunsese la bar, durerile ei au început să fie tot mai puternice.

”Mă durea puțin capul, dar nu prea am acordat importanță. Am luat niște pastile. Dar la un moment dat, am început să mă simt foarte rău. Am ajuns în parcarea barului, dar nici nu mai puteam să ies din mașină. Nu îmi puteam ține nici telefonul în mână. Am reușit să îi scriu unei prietene, care a ajuns în locul în care eram”, a povestit Zoe, potrivit Mirror.

Femeia a fost transportată de la spital, acolo unde medicii i-au spus că are o malformație artero-venoasă. Zoe a trebuit să intre de urgență în sala de operații, unde a stat timp de 10 ore.

După o lungă perioadă de recuperare, Zoe a reușit să își reia activitățile sale zilnice, dar să facă și sport.

