Rusul poreclit "Popeye", apel disperat pe Instagram. De ce vrea 20000 €

Kirill Tereshin, culturistul rus care a ajuns celebru după ce și-a injectat ulei în brațe, face un apel disperat pentru ajutor, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Tânărul de 23 de ani, cu aproape 500.000 de followeri pe Instagram, are nevoie de 20.000 de euro pentru o operație de micșorare a bicepșilor.

Mai multe imagini cu rusul poreclit "Popeye"

Rusul și-a câștigat faima după ce a apelat la o metodă periculoasă pentru a avea brațele mari, injectându-și synthol, un ulei sintetic, care acum îi pune sănătatea în pericol.

"Mergeam la sală de doi ani când am fost chemat în armată. În armată, eram îngrijorat că o să-mi fie greu și că o slăbesc, așa că am decis să încerc syntolul. Când am terminat serviciul militar, am început să mă transform și făceam totul acasă. Mama era îngrijorată pentru ce făceam, dar acum sunt ok pentru că știe că synthol poate fi scos. La început, am vrut să-mi injectez synthol în toate părțile corpului, dar când au aparut problemele m-am oprit", povestește Popeye, potrivit The Sun.

Bărbatul vrea să strângă banii necesari pentru operația ce va fi efectuată în Marea Britanie.

În acest an, medicii i-au recomandat de urgență să scoată syntholul din organism, altfel riscând să-și piardă brațele. Recent, bărbatul ar fi leșinat în timp ce filma un videoclip pentru cântărețul Sultan Uragan. Se pare că uleiul ar fi provocat necrozarea țesuturilor, scrie sursa citată.

"În acest moment, brațele mele sunt în stare proastă. Am demarat o campanie de strângere de fonduri, am nevoie de 20.000 de euro pentru o operație și tratament în UK", spune rusul.

