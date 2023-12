Mark Zuckerberg se pregăteşte de sfârşitul lumii. Cum arată buncărul anti-Apocalipsă construit de părintele Facebook

Clădirea, supranumită "Koolau Ranch", ar urma să îl coste pe miliardarul american peste 250 de milioane de euro, ceea ce o va face unul dintre "cele mai scumpe proiecte personale de construcţie din istoria modernă", după cum a subliniat recent New York Post, potrivit News.ro.

La prima vedere, "Koolau Ranch" nu se deosebeşte prea mult de celelalte case de vis preferate de miliardari: uriaşă, proprietatea ar avea în jur de treizeci de dormitoare şi tot atâtea băi, toate în două vile cu o suprafaţă totală de 57.000 de metri pătraţi - cât un teren de fotbal. O altă clădire va dispune de o sală de sport, mai multe piscine, o saună, un jacuzzi şi un teren de tenis. Proprietatea este presărată cu case de oaspeţi: potrivit New York Post, Mark Zuckerberg a organizat deja două evenimente corporative acolo.

Dar cea mai interesantă - şi intrigantă - parte a casei se află în subteran. Potrivit publicaţiei de investigaţii Wired , care a efectuat o anchetă la faţa locului, Zuckerberg a făcut să fie construit acolo un buncăr uriaş de 464 m².. Totul a fost planificat astfel încât miliardarul şi familia sa să se poată refugia acolo în cazul unui dezastru apocaliptic: adăpostul este capabil să se alimenteze singur cu electricitate, dar şi cu apă, datorită unei cisterne gigantice de 17 metri înălţime şi 6 metri lăţime. Întregul buncăr este dotat cu aproximativ douăzeci de camere de supraveghere.

“It’s fight club. We don’t talk about fight club.”

Mark Zuckerberg is building a sprawling, $100 million compound in Hawaii. A WIRED investigation reveals the scale of the project and its impact on the local community. ???? https://t.co/EKG4p93F12 pic.twitter.com/Oup7Jq3DVL