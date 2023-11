Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei Meta, a fost operat. Ce a pățit miliardarul

El a postat mai multe fotografii de pe patul de spital, unul din genunchi fiind imobilizat. În plus, a precizat că operația a fost necesară, scrie The New York Post.

„Sunt recunoscător medicilor și echipei care a avut grijă de mine. Mă antrenam pentru o luptă de MMA la începutul anului viitor, dar acum trebuie amânată”, a scris CEO-ul Meta pe Instagram.

„Încă aștept cu nerăbdare să mă lupt după ce mă voi recupera. Mulțumesc tuturor pentru iubire și susținere".

Mark Zuckerberg a împărtășit, de asemenea, o fotografie în care soția sa, Priscilla Chan, îl șterge pe frunte și îi pune o pereche de diapozitive la piciorul rănit.

Zuckerberg a început să se antreneze în jiu-jitsu brazilian (BJJ) în urmă cu doar câțiva ani, în timpul pandemiei de coronavirus.

De când a intrat în lumea MMA, Zuckerberg a câștigat medaliile de aur și de argint la prima sa competiție braziliană de jiu-jitsu la o competiție oficială din SUA, în luna mai.

În vară, Zuckerberg și CEO-ul X, Elon Musk, au vrut să se lupte în ring, dar câteva săptămâni mai târziu însă, Zuckerberg a spus că e „timpul să trecem mai departe”, după ce detaliile despre confruntarea propusă nu au fost stabilite.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 04-11-2023 11:37