Mark Zuckerberg își construiește un buncăr masiv în Hawaii. Miliardarii din Silicon Valley, pregătiți pentru apocalipsă

Mark Zuckerberg construiește un complex masiv în Kauai, Hawaii, care va include un buncăr cu o suprafață de aproape 500 de metri pătrați. În adăpostul subteran vor exista surse autonome de energie și stocuri de apă și hrană, arată o investigație publicată de Wired, citând surse și documentația din proiectul de construcție.

Meta CEO Mark Zuckerberg is building a sprawling, $100 million compound in Hawaii—complete with plans for a huge underground bunker. A WIRED investigation reveals the true scale of the project—and its impact on the local community. https://t.co/Cv34xlWc8u