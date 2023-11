De ce poartă Mark Zuckerberg același tricou zi de zi. Primul lucru pe care îl face când se trezește: ”Este un obicei prost”

Pe lângă eforturile de a conduce Meta, încercările de popularizare a noului Threads și discuțiile angajării într-o luptă cu Elon Musk într-o cușcă MMA, Mark Zuckerberg are multe de făcut, scrie Insider.

Fondatorul Facebook își dedică multe ore lucrului, dar reușește să și călătorească, își învelește copiii noaptea și chiar să se dedica din plin hobby-ul său din epoca pandemiei- jiu-jitsu și antrenamente de arte marțiale mixte.

Zuckerberg a spus că economisește timp și puterea mentală renunțând la alegerile neesențiale din viața sa, mai ales prin purtarea aceleiași ținute aproape în fiecare zi.

După ce s-a trezit în jurul orei 8 dimineața, CEO-ul Meta verifică imediat Facebook, Facebook Messenger și WhatsApp pe telefonul său, chiar înainte să-și pună lentilele de contact.

Sesiunea de social media durează de obicei doar câteva minute, dar poate dura și mai mult, în funcție de evenimentele curente, a spus Zuckerberg într-o sesiune de întrebări și răspunsuri ținută pe Facebook.

"Primul lucru pe care îl fac este să mă uit la telefonul meu. Mă uit pe Facebook pentru a vedea ce se întâmplă în lume", a declarat șeful Meta. "Este o situație destul de tristă, să fiu sincer. Am lentile de contacte și nu văd foarte bine. Și înainte de a mi le pune, mă uit adesea să văd ce se întâmplă pe Facebook".

Mark Zuckerberg recunoaște însă că verificarea telefonului de la prima oră a dimineții este un obicei prost.

„Primești un milion de mesaje, de lucruri care vin și de obicei nu sunt bune. Oamenii își rezervă lucrurile bune să mi le spună în persoană”, i-a spus el lui Joe Rogan anul trecut. „Este aproape ca și cum te-ai trezi și ai fi lovit cu pumnul în stomac, așa că e în regulă... acum trebuie să mă resetez și să fiu capabil să fiu productiv și să nu fiu stresat din cauza asta”.

Odată ce a primit actualizările de dimineață, este timpul să se antreneze. Zuckerberg obișnuia să facă un antrenament de cel puțin trei ori pe săptămână, adesea alergând. Acum, el stă departe de alergare și în schimb face jiu-jitsu și arte marțiale mixte (MMA).

Ce a comandat ultima dată de la McDonald's

„Obișnuiam să alerg mult, dar problema alergării este că poți gândi mult”, i-a spus el lui Rogan anul trecut.

În schimb, a început să se întrebe: „Ce este un lucru super angajant atât din punct de vedere fizic, dar și intelectual, în care nu îți poți permite să te concentrezi pe altceva? MMA este lucrul perfect pentru că dacă încetezi să fii atent pentru o secundă, o să sfârșești pe jos”.

În iunie, el a spus pe podcastul lui Lex Fridman că face trei sau patru sesiuni de jiu-jitsu și MMA săptămânal, pe lângă exercițiile de forță și antrenament de mobilitate.

Nu este clar ce mănâncă Zuckerberg la micul dejun, dar a dezvăluit recent că își propune să consume 4.000 de calorii pe zi, ca parte a antrenamentelor sale.

În iulie, Zuck a spus că ultima lui comandă la McDonald’s a fost „20 de nuggets, un burger Quarter Pounder, o porție mare de cartofi prăjiți, Oreo McFlurry, plăcintă cu mere și niște cheeseburgeri pentru mai târziu”.

Zuckerberg poartă aceeași ținută aproape în fiecare zi, o „uniformă de lucru” formată din blugi, adidași și un tricou gri. Și spune că rămâne cu aceleași haine pentru a reduce puterea mentală cheltuită prin luarea decizilor minore.

Când a fost întrebat în 2014 despre garderoba lui, el a spus publicului: „Îmi doresc foarte mult să-mi eliberez viața, astfel încât să trebuie să iau cât mai puține decizii cu privire la orice, cu excepția modului în care să servesc cel mai bine această comunitate”.

”Ai această cantitate nesfârșită de energie pentru a lucra la ceva”

Zuckerberg a spus în 2015 că lucrează între 50 și 60 de ore pe săptămână la Facebook, dar se gândește constant la platforma de socializare.

„Îmi petrec cea mai mare parte a timpului gândindu-mă la cum să conectez lumea și să servesc mai bine comunitatea noastră, dar o mare parte din acest timp nu este la birou sau nu mă întâlnesc cu oameni sau să fac ceea ce ai numi muncă adevărată”, a spus el pentru CNN, în 2015.

„Îmi iau mult timp să citesc și să mă gândesc singur la lucruri”, a continuat el. "Dacă măsor timpul în care stau la birou, probabil că nu este mai mult de 50-60 de ore pe săptămână. Dar dacă număr tot timpul când sunt concentrat pe misiunea noastră, asta este în principiu toată viața mea".

Zuckerberg are preferințe deosebite pentru întâlnirile la locul de muncă. „Îmi place de fapt să încerc să am o regulă”, a spus el pentru Forbes. „Pentru fiecare oră de întâlnire pe care o am, echipa trimite un program în avans. Vreau să am cel puțin o oră să citesc materialele și să mă gândesc la asta. Și apoi vreau să am cel puțin o oră de aprofundare, cu diferiți oameni, după întâlnire”.

În ceea ce privește abordarea sa față de muncă, colegii au comparat atenția nedivizată a lui Zuckerberg cu Ochiul lui Sauron. Sauron, elementul principal din seria „Stăpânul Inelelor”, este prezentat în unele filme ca un ochi în flăcări, fără trup, interpretat ca o metaforă a răului, care planează mereu peste Pământul de Mijloc.

„Oamenii spun: „Ai această cantitate nesfârșită de energie pentru a lucra la ceva. Și dacă aplici asta la orice echipă, o vei arde”, a spus Zuckerberg lui Tim Ferriss anul trecut.

Mark Zuckerberg are însă diverse interese și în afara muncii. A încercat să învețe limba chineză, și-a propus în 2015 să citească o carte nouă la fiecare două săptămâni și a făcut surf pe o placă electrică, folosind cantități de cremă pentru protecție solară demne de meme.

Programul zilnic al lui Zuckerberg tinde să varieze mai mult atunci când călătorește. Și este frecvent pe drum pentru a se întâlni cu lideri mondiali. S-a întâlnit cu personalități precum Papa Francisc la Roma în 2016, președintele francez Emmanuel Macron în 2018 și fostul președinte american Donald Trump în 2019.

Ce rutină de culcare are cu copiii săi

S-a căsătorit cu iubita lui de multă vreme, Priscilla Chan, în 2012. Zuckerberg și Chan au trei fiice, Maxima, August și Aurelia. Și are o rutină de noapte cu copiii săi.

"Uneori vor citi cărți împreună. Uneori vorbesc împreună", a spus Priscilla despre rutina lui Zuckerberg de a-și culca copiii. „Mark a făcut asta cu August de când a împlinit 3 ani”.

Zuckerberg i-a spus anul trecut lui Lex Fridman că are și o rutină de „noapte bună” cu fiicele sale.

„Practic, vorbesc cu Max și Augie despre care sunt cele mai importante lucruri în viață”, a spus el. Zuckerberg subliniază sănătatea, prietenii și familia lor și că au ceva ce așteaptă cu nerăbdare.

Priscilla a spus pentru Forbes că soțul ei le cântă și copiilor săi o rugăciune evreiască, Mi Shebeirach, și îi ține mereu aproape, cu excepția cazului în care are o ședință de consiliu sau călătorește. Ea a adăugat că orice mese de serviciu pe care le are au loc după ce fetele se culcă.

Zuckerberg doarme mai mult decât majoritatea colegilor săi directori generali de tehnologie. „Nu stau treaz foarte târziu noaptea”, a spus el pentru Forbes, adăugând că urmărește să aibă opt ore de somn pe noapte și folosește un inel Oura pentru a-și urmări odihna.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 25-11-2023 14:03