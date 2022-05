Marea Britanie: Planurile politice ale Rusiei în Ucraina au eșuat. Singurul oraș în care Rusia a impus o conducere nouă

Ministerul Apărării din Marea Britanie spune că administrația militaro-civilă impusă de Rusia din Herson a anunțat că va cere ca regiunea să fie inclusă în Rusia prin organizarea unui referendum.

Totodată, autoritățile britanice sunt de părere că dacă se va desfășura un astfel de referendum, Rusia „va manipula aproape sigur rezultatele pentru a arăta o majoritate clară în favoarea părăsirii Ucrainei”.

Cu toate acestea, faptul că Rusia a reușit să impună doar o conducere locală pro-rusă într-un oraș ucrainean, evidențiază eșecurile planului său inițial de a plasa „majoritatea regiunilor Ucrainei sub o autoritate pro-rusă pe termen lung”, mai transmite Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022

