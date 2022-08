Marea Britanie ar putea fi lovită de o invazie uriașă din cauza căldurilor extreme. Ce putem face dacă ne înțeapă o viespe

Marea Britanie ar putea fi lovită de o invazie majoră de viespi spre sfârșitul verii, din cauza vremii calde și uscate din acest an.

Multe firme de dezinsecție raportează deja mai multe solicitări decât media pentru începutul lunii august.

O creștere a numărului de viespi la sfârșitul verii este normală, dar temperaturile în creștere din acest an și lipsa ploilor ar putea duce la un număr deosebit de mare de viespi în toată țara, potrivit The Sun, citat de The Mirror.

Numărul viespilor fluctuează de la an la an, deoarece vremea de primăvară le poate afecta supraviețuirea. Viespile au tendința de a-și construi cuiburile în timpul primăverii în copaci, poduri și chiar sub pământ, potrivit Birmingham Live. Dar vremea rea ​​și furtunile puternice le pot distruge munca grea și pot limita șansele insectelor de a supraviețui în lunile mai calde care urmează.

Temperaturile extreme din Marea Britanie din 2022 forțează restricții de folosire a apei, construind mediul ideal pentru înmulțirea viespilor

Anul acesta, temperaturile înăbușitoare din Marea Britanie, combinate cu o lipsă severă de precipitații, au determinat companiile de apă să forțeze interzicerea folosirii furtunurilor pentru milioane de gospodării.

Aceste condiții sunt mediul ideal pentru ca viespile să se înmulțească, ceea ce înseamnă că britanicii s-ar putea confrunta cu o invazie alarmantă pe măsură ce vara se apropie de sfârșit.

Viespile înțeapă oamenii doar dacă se simt amenințate, așadar nu trebuie să fie atinse cu scopul de a le goni.

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de o viespe

Dacă sunteți înțepat de o viespe, totuși, atâta timp cât nu sunteți alergic, ar trebui să simțiți doar simptome minore care tind să se retragă după câteva ore. Înțepătura poate fi inițial dureroasă, dar suportabilă și pot apărea mâncărimi și roșeață.

Pentru a elimina acul, folosiți marginea unui card bancar sau unghiile la scurt timp după ce ați fost înțepat pentru a-l îndepărta.

Spălați zona, aplicați o compresă rece pentru a reduce umflarea, iar dacă vă produce mâncărime sau iritație aplicați și niște cremă cu cortizon sau loțiune cu calamină.

Se spune că și aplicarea oțetului atenuează simptomele, deoarece oțetul ar putea ajuta la neutralizarea alcalinității înțepăturilor de viespi. Doar turnați puțin pe o bucată de vată și tamponați-o pe înțepătură.

Dacă reacțiile la înțepătură sunt severe, mergeți imediat la medic.

