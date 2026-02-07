Mitingul vine după protestele naționale din Iran, declanșate în decembrie din cauza dificultăților economice și transformate rapid în mișcare politică, înăbușite în cea mai violentă represiune de la Revoluția Islamică din 1979.

Evenimentul, susținut de 344 de organizații și personalități politice europene, plus 312 asociații iraniene din Europa, a avut loc în ciuda anulărilor de zboruri din cauza vremii, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Fostul secretar de stat american Mike Pompeo s-a alăturat online după ce nu a putut călători.

„Fără conciliere, fără război sau intervenție străină, schimbare de regim și suveranitatea republicii poporului", a declarat Maryam Rajavi, președinta aleasă a Consiliului Național al Rezistenței din Iran.