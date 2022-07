Mâncare mucegăită și expirată în restaurantele care înlocuiesc McDonald's-ul din Rusia

McDonald's Corporation a ieșit complet din Rusia la începutul acestui an, vânzând toate restaurantele pe care le deținea unui licențiat local, în luna mai. Sub noul nume, Vkusno & Tochka, sau „Gustos și atât”, 50 de restaurante din Moscova și din jur s-au redeschis în iunie, conform Daily Mail.



well, this proves McDonalds is actually out of Russia cuz all those videos show McBurgers dont mold pic.twitter.com/bdWwRk905v

Cei care obișnuiau să mănânce des acest tip de mâncare, s-au plâns că au găsit mucegai pe chiflele burgerilor lor, în mai multe magazine, potrivit Ksenia Sobchak, o vedetă a unei televiziuni și cea mai proeminentă femeie politiciană a opoziției ruse.



„Vkusno & Tochka vinde burgeri cu mucegai”, a postat Sobchak pe canalul său Telegram, adăugând: „Se pare că nu prea respectă standardele McDonald’s, cel puțin în ceea ce privește controlul calității produselor. Astăzi au fost înregistrate cel puțin trei cazuri de burgeri cu chifle mucegăite vândute clienților.

Când a preluat magazinele McDonald's, Vkusno & Tochka au promis că va fi „la fel, dar mai bine”.

Un alt client a adăugat: „Nu cred că este în regulă când găsești mucegai”.

Imaginile arată mucegaiul sinistru, iar Sobchak a spus conducerii: „Înțelegeți, băieți, nu trebuie să otrăviți oamenii”.

Alte plângeri care vizează noul lanț rusesc sunt lipsa cărnii în cheeseburgerii și sosurile de brânză cu termene de valabilitate expirate. Unii consumatori au postat imagini cu „picioare de insecte” în mâncarea lor.

Consumatorii au protestat, de asemenea, și că faimoșii cartofi prăjiți sunt „triști” în comparație cu cei de la McDonald's.

CEO-ul Vkusno & Tochka, Oleg Paroev, a declarat că toate cele 850 de foste restaurante McDonald's vor fi deschise până în septembrie sub noul nume.



McDonald’s pulls out of Russia, this is what Russia gets. The Russian burger chain that moved into the former McDonald’s locations is serving this. Moscow citizens are posting photos of moldy burgers and insect legs in the food. pic.twitter.com/FcViFws7J4