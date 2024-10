Maia Sandu vorbeşte de un ''atac mizerabil'' asupra suveranităţii ţării. „Bandiţii vor cu orice preţ să revină la putere”

Maia Sandu a declarat într-un briefing de presă că autorităţile moldovene trebuie să înveţe din greşeli, arătând, totodată, că "sistemul de justiţie nu a reuşit să facă suficient pentru a combate furtul şi coruperea votului".

"Datorită vouă, dragi moldoveni, am câştigat prima bătălie dintr-o luptă grea de care atârnă soarta ţării noastre. Noi am luptat corect şi am câştigat corect într-o luptă nedreaptă", a afirmat şefa statului.

"Pe de altă parte, ce s-a întâmplat ieri, dar şi în ultimii doi ani, este un atentat asupra democraţiei şi libertăţii poporului nostru, un atentat asupra aspiraţiei poporului nostru de a fi parte a familiei europene a păcii. Duşmanii poporului nostru îşi doresc o Moldovă divizată, speriată, îşi doresc ca moldovenii să se îndoiască de puterea şi unitatea lor. Bandiţii, care vor cu orice preţ să revină la putere, au vrut să folosească democraţia ca pe o slăbiciune, dar moldovenii s-au unit şi au rămas drepţi. Ţinta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, documentate de instituţiile statului, de la 150.000 de oameni plătiţi pentru vot, arată că trebuie să privim cu atenţie unde s-a greşit şi trebuie să învăţăm din acest atac mizerabil asupra suveranităţii noastre", a atras atenţia Maia Sandu.

În opinia sa, "din păcate, sistemul de justiţie nu a reuşit să facă suficient pentru a combate furtul şi coruperea votului, şi aici va trebui să tragem linia, să corectăm unde am greşit şi să învăţăm lecţia".

"Am înţeles mesajul dumneavoastră. Ştim că trebuie să facem mai mult pentru a combate corupţia. Acum, unicul mod de a ne apăra democraţia este votul. Doar prin vot putem să prevenim un dezastru", a afirmat Maia Sandu.

La primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, Maia Sandu s-a plasat pe prima poziţie, cu un scor de 42,37%, în timp ce Stoianoglo a ieşit al doilea, obţinând 26,02% din voturi. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, care va avea loc pe 3 noiembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: