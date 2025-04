Un nou accident aviatic în New York. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit. Nu sunt supraviețuitori

Agenţia americană a securităţii Transporturilor (NTSB), care anchetează accidentul care a avut loc sâmbătă, a anunţat duminică că la bordul avionului se aflau şase persoane, însă nu a confirmat în mod direct numărul morţilor.

A twin-engine Mitsubishi MU-2B carrying six people crashed in a muddy field near Copake, New York, while en route to the Columbia County Airport.

The crash was fatal and no survivors were reported.

The victims included two surgeons, their two children and the children's… pic.twitter.com/x2hgw0Zp17