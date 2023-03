Mai multe tinere care au închiriat o casă trăiesc un adevărat coșmar. Creatura care a ieșit din vasul de toaletă

Elle Silvester, în vârstă de 20 de ani, din Canterbury, Marea Britanie, a găsit un șobolan care ieșea din vasul ei de toaletă și a fost îngrozită, scrie The Sun.

Mai târziu, ea a văzut șobolani care umblau prin bucătăria casei închiriate, care avea și mucegai, instalații sanitare defecte și o mașină de spălat stricată.

Elle a spus pentru KentOnline: „Una dintre colegele din apartament s-a trezit și a găsit un șobolan care ieșea din toaletă. Șobolanul, încă în viață, nu a putut ieși din vasul de toaletă și s-a înecat”.

„A doua zi dimineața s-a întâmplat același lucru. Din nou, s-a înecat un alt șobolan și am notificat imediat agenții de la care am închiriat. Au crezut că suntem paranoici, dar în aceeași noapte am văzut un șobolan alergând prin bucătărie și ascunzându-se în spatele frigiderului nostru”.

Proprietarul a întins câteva capcane, dar a refuzat să ia măsuri suplimentare după ce nu au fost prinși șobolani. Totodată proprietarul a declarat că fetele inventează totul.

Elle a spus: „Să ni se spună că nu este nici un șobolan când noi i-am văzut și i-am fotografiat este chiar frustrant. Au fost mai multe probleme. La început au fost mici probleme precum robinete care picurau, o mașină de spălat stricată și sertare sparte. În cele din urmă, toate încercările noastre au fost în zadar și ne-am mutat de acolo”. încercarea a fost stresantă și inconfortabilă. Nu am mai suportat șobolanii sau mucegaiul.

Ulterior, inspectorii au găsit o scurgere în acoperiș, mucegai și excremente proaspete de rozătoare la proprietate.

